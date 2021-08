La Juventus dopo due giornate di campionato ha raccolto appena un punto, frutto del pareggio contro l'Udinese nella prima giornata. La sconfitta nella seconda giornata contro l'Empoli all'Allianz Stadium ha suscitato evidentemente molto clamore mediatico. I bianconeri si trovano attualmente a -5 da Milan, Inter, Napoli, Roma e Lazio, che insieme alla Juventus sono le principali candidate alla vittoria del campionato. Non è sfuggito a molti nel match contro l'Empoli un presunto fallo di Cuadrado per una manata alla punta Mancuso. Intervento che non è stato sanzionato dall'arbitro del match e dalla Var.

Situazione che ha suscitato alcune polemiche, in particolar modo da parte del giornalista sportivo e tifoso del Napoli Carlo Alvino. Sul suo account ufficiale di Twitter ha postato il video con protagonisti Cuadrado e Mancuso aggiungendo come testo: "Dedicato a quelli che Osimhen ha sbagliato andava punito deve cambiare atteggiamento, ma facìteme ‘o piacere". Evidente il riferimento al fallo di reazione di Oshimen nella prima giornata di campionato contro il Venezia, che è costato alla punta africana l'espulsione e due giornate di squalifica.

I commenti dei follower al tweet di Carlo Alvino

Il tweet di Carlo Alvino sul suo account ufficiale di Twitter ha suscitato diverse polemiche, con tanti commenti da parte dei follower del giornalista.

Un utente ha scritto: "Pensiamo a noi ragazzi, il fallo di Cuadrado su Mancuso è e rimane un intervento di gioco da punire sicuramente col giallo. Non ha niente a che vedere con la reazione di Osimhen. Guardiamo piuttosto la nostra rosa, cortissima e con sostituti non all'altezza dei titolari". Un altro follower del giornalista sportivo ha aggiunto: "Non credo che questo messaggio faccia bene né all'ambiente, né al Napoli.

Sono due cose separate: Oshimen ha sbagliato e deve cambiare atteggiamento. Cuadrado andava punito e non è stato fatto. Basta pianti".

Il Napoli giocherà contro la Juventus nella terza giornata di campionato

La terza giornata di campionato vedrà lo sfida allo stadio Diego Armando Maradona fra Napoli e Juventus. Un partita importante soprattutto per i bianconeri, che rischiano di ritrovarsi in caso di sconfitta a -8 dai primi posti dopo il pareggio e la sconfitta delle prime due giornate.

Non ci sarà Oshimen per i campani, sconterà la seconda ed ultima giornata di squalifica dopo il fallo di reazione contro il Venezia nella prima giornata di campionato. Potrebbero invece mancare tanti giocatori alla Juventus per la quarantena che dovranno fare al rientro dalle nazionali. Gran parte di questi rientreranno in prossimità del match contro il Napoli. Per questo c'è il rischio che la Juventus giochi il match senza tanti titolari.