L'argomento più chiacchierato negli ultimi giorni in tema calcio è sicuramente l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese si è trasferito al Manchester United per circa 25 milioni di euro creando molto clamore mediatico fra gli addetti ai lavori e i tifosi bianconeri. Per molti tale decisione rappresenta un ridimensionamento delle ambizioni della società bianconera, che si ritrova ad affrontare la stagione 2021-2022 senza un giocatore che nelle ultime tre stagioni gli ha garantito più di cento gol. La Juventus negli ultimi mesi è stata caratterizzata da tanti cambiamenti.

Il ritorno di Massimiliano Allegri e l'inserimento nello staff dirigenziale di Federico Cherubini come direttore sportivo e di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato ne sono la dimostrazione. Sull'ex dirigente della Ferrari ha voluto parlare il giornalista esperto di Formula 1 Leo Turrini. Intervistato da Calciomercato.com ha dichiarato che l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe essere una decisione presa proprio da Maurizio Arrivabene.

Arrivabene potrebbe aver facilitato l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Arrivabene lo conosco bene, l’ho visto in Ferrari. Non sopporta le situazioni equivoche. Appena arrivato a Maranello, rimosse il progettista e il responsabile di pista perché sapeva che nello spogliatoio qualcosa non funzionava.

Alla Juve credo stia facendo le stesse cose”. Queste le dichiarazioni di Leo Turrini in riferimento all'amministratore delegato della società bianconera. Secondo il giornalista l'addio di Cristiano Ronaldo potrebbe essere stata una decisione voluta proprio da Maurizio Arrivabene, che già in passato ha dimostrato alla Ferrari di fare dei cambiamenti importanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Arrivabene non è riuscito a vincere il mondiale con la Ferrari, secondo Turrini però il motivo è stato che fu messo in minoranza e da lì l'addio alla Formula 1. Il fatto che però Elkann lo abbia voluto come nuovo amministratore delegato alla Juventus dimostrerebbe che la proprietà si è pentita della decisione presa quando venne mandato via dalla Ferrari.

Leo Turrini sull'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus

Il giornalista ha poi voluto parlato dell'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus nel 2018. Turrini ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo ha fatto i suoi gol ma la Juventus ha vinto più con Higuain". Secondo Turrini la trattativa non era sostenibile considerando l'investimento effettuato e il recente aumento di capitale da 400 milioni di euro ufficializzato dalla società bianconera. Turrini però ha voluto lanciare una frecciatina a chi considera il portoghese un giocatore che si lamenta e che pretende molto sottolineando come in tre anni abbia realizzato tantissimi gol. Per quanto riguarda invece la lotta per il titolo, ha aggiunto che criticare Allegri dopo due giornate di campionato non è giusto e che è solo una questione di tempo ma la Juventus rimane la favorita per il titolo.