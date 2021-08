La Juventus è la principale delusione del campionato nelle prime due giornate. Dopo il pareggio contro l'Udinese alla Dacia Arena i giocatori di Allegri hanno rimediato una clamorosa sconfitta contro l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino. Decisivo il gol di Mancuso, con i toscani che quindi conquistano tre punti importanti per la permanenza in Serie A. Sorprende però la mancanza di organizzazione della Juventus, che non è riuscita a creare grandi occasioni da gol se non con due azioni importanti di Federico Chiesa. La delusione dei tifosi bianconeri è evidente e sui social non sono state risparmiare critiche a società, dirigenza, tecnico e giocatori.

Proprio uno dei riferimenti della rosa bianconera Leonardo Bonucci ha commentato la sconfitta contro l'Empoli utilizzando il suo account ufficiale di Instagram. Ha infatti scritto: "La Juventus non è quella contro l'Empoli, adesso lavorare e fare fatti". Parole che hanno scatenato la reazione dei tifosi bianconeri, che hanno sottolineato come la Juventus da tempo non è quella che i tifosi si aspettano.

Le reazioni dei tifosi della Juventus al post di Bonucci

Il post pubblicato da Leonardo Bonucci su Instagram ha scatenato reazioni pesanti da parte dei tifosi della Juventus, soprattutto dopo un'annata difficile come quella 2020-2021 in cui i bianconeri hanno conquistato il quarto posto solo all'ultima giornata di campionato.

Le parole di Allegri nel post partita sono però state di sostegno nei confronti dei giocatori, che hanno dimostrato molto impegno anche se non supportato da un'organizzazione di gioco efficace. Non sono sfuggite a molti le immagini durante Juventus-Empoli in cui spicca un dialogo fra Allegri e Chiellini affiancati in panchina.

Dal labiale si nota come il capitano bianconero abbia detto al tecnico toscano che la Juventus non è una squadra.

Il calendario della Juventus

Non sarà semplice per Allegri costruire nell'immediato una formazione che possa ritornare ad essere competitiva per il campionato e per la Champions League. Il tecnico toscano da inizio agosto che lavora con tutti i giocatori a disposizione.

La pausa per le nazionali non aiuta di certo il suo lavoro considerando che gran parte dei bianconeri risponderanno alla convocazione con le proprie rappresentative. Di certo il mese di settembre sarà molto impegnativo per la Juventus. Si inizia domenica 12 settembre contro il Napoli per la terza giornata di campionato, seguono la sfida della prima giornata del girone Champions contro il Malmoe il 14 settembre. Il 19 arriva all'Allianz Stadium il Milan, seguono Spezia il 22 settembre, la Sampdoria il 26 e il Chelsea in Champions League il 29 settembre.