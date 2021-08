Il Milan ha iniziato al meglio la propria stagione ottenendo due vittorie nelle prime due giornate di campionato, ma il Calciomercato non è ancora terminato e la dirigenza rossonera sta cercando di regalare gli ultimi rinforzi a Stefano Pioli. Negli ultimi giorni di mercato, oltre all'arrivo di Bakayoko dal Chelsea, potrebbero arrivare altri due colpi. I rossoneri, infatti, hanno presentato un'offerta ufficiale per Romain Faivre, mentre a breve dovrebbero presentare anche un'offerta per il brasiliano Willian. Niente da fare, invece, per l'arrivo di Junior Messias.

Il Fondo Elliott, infatti, ne avrebbe bocciato l'arrivo poiché non intenderebbe investire su un giocatore di 30 anni.

Calciomercato Milan, il punto della situazione

Dopo che il Milan si è imposto con un roboante 4-1 sul Cagliari a San Siro, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito alcuni interessanti aggiornamenti sul mercato. Di Marzio ha parlato a Sky della situazione di Romain Faivre del Brest e dell'interesse del Milan per il giocatore, confermando che la dirigenza sta lavorando da diversi giorni all'ingaggio del 23enne trequartista. Il club di Ligue 1 chiede circa 15 milioni di euro per venderlo prima della fine del calciomercato estivo, ma il Milan ha offerto solamente 10 milioni e potrebbe ingaggiarlo per circa 12 milioni più tre milioni di potenziali bonus.

Il giocatore non si è presentato ieri alla partenza della squadra per la partita contro lo Strasburgo, quindi sta provando a forzare la mano. Di Marzio aggiunge che il Milan ha tentato di ingaggiare Adam Ounas in prestito secco per tre milioni di euro, ma il Napoli ha detto di no perché vuole 20 milioni di euro e una cessione a titolo definitivo.

Per quanto riguarda Junior Messias, Elliott Management vorrebbe investire su un giocatore giovane e non su un trentenne, quindi l'interesse è svanito.

Dall'Inghilterra rispunta l'idea Willian al Milan

Secondo le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, l'Arsenal di Mikel Arteta sarebbe disposto a cedere Willian prima della chiusura della finestra di martedì, con i rossoneri che hanno manifestato interesse a ingaggiare il brasiliano.

I rapporti avevano suggerito che Willian fosse sulla buona strada per un ritorno nel suo Paese d'origine quando i brasiliani del Corinthians si sono fatti avanti, ma adesso il Milan sembrerebbe in vantaggio. Inoltre, si afferma che Paolo Maldini e Ricky Massara sono pronti a offrire sette milioni di sterline più bonus (8,2 milioni di euro) per acquistare Willian, ma i Gunners stanno resistendo per 10,5 milioni di euro nonostante il giocatore si sia unito la scorsa estate a parametro zero dopo aver lasciato il Chelsea. Il 33enne può giocare su entrambe le fasce ma anche come trequartista, ma ci sono dubbi sulla qualità che può offrire viste le sue ultime stagioni.