Per la prima volta dopo tre anni, la Juventus giocherà una partita di campionato dopo la cessione di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, è diventato un nuovo giocatore del Manchester United. Toccherà così a Dybala, prendere le redini dell'attacco bianconero contro l'Empoli.

La sfida di questo sabato 28 agosto sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn a partire dalle ore 20:45. Nel post gara poi verranno riviste le eventuali reti, vi saranno le interviste dei protagonisti e saranno analizzati tutti gli episodi da moviola.

Juventus senza Cristiano Ronaldo, all' Allianz Stadium arriverà l'Empoli

L' Inter di Simone Inzaghi ieri sera ha battuto anche il Verona in trasferta per 2-1, portandosi a sei punti in classifica di Serie A. Adesso tocca alla Juventus rispondere: stasera all'Allianz Stadium arriverà l'Empoli e sarà la prima volta in cui i torinesi scenderanno in campo dopo la cessione di Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United, un operazione che dovrebbe portare nelle casse juventine una cifra intorno ai 25 milioni, mentre l'attaccante andrà a guadagnare 29 milioni per due anni.

A questo punto, bisognerà trovare un erede di Ronaldo ma non è da escludere che possano essere due i nuovi profili per l'attacco.

Intanto questa sera contro l'Empoli toccherà a Dybala e a Morata prendersi il peso dell'attacco della Juventus, in attesa dei rinforzi.

In attacco spazio a Dybala e Morata, con Locatelli titolare

Con il vuoto lasciato da Ronaldo adesso tutti i giocatori avranno più responsabilità, probabilmente si potrebbe vedere un gioco più corale, con le reti maggiormente distribuite tra tutti i reparti.

Inutile dire che con Ronaldo in campo i compagni cercavano sempre di dare la palla a lui, con la speranza che risolvesse la situazione. Adesso non sarà più così, tutti dovranno aiutare la squadra sia nella fase offensiva che in quella difensiva, sacrificandosi per il bene della squadra.

La formazione di Massimiliano Allegri contro l'Empoli [VIDEO] a centrocampo potrebbe prevedere l'utilizzo di Manuel Locatelli dal primo minuto, inoltre rientrerà Rabiot, assieme a lui dovrebbe esserci pure Bernardeschi.

In difesa pare confermata la coppia centrale Bonucci-De Ligt, mentre sulle corsie ci saranno rispettivamente Cuadrado e Alex Sandro. Ancora panchina per Giorgio Chiellini.

Ecco la probabile formazione della Juventus contro l'Empoli nella seconda giornata valida per la Serie A Tim: Sczcesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Morata, Dybala.