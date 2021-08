L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese rompe il silenzio e concede una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Calvarese lavorerà in una Var room, per Amazon Prime, dove potrà parlare coi telecronisti. Il servizio di Jeff Bezos ha un grande progetto con ambizioni che devono essere prese in considerazione. Il fischietto, poi, ha parlato della famosa partita dello scorso maggio tra Juventus e Inter. La direzione di tutta la terna arbitrale ha dato adito a molte polemiche perchè ritenuta molto confusa. Calvarese ha avuto modo di parlare del match Juve-inter del 15 maggio scorso e del rigore fischiato a Juan Cuadrado: "La gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico, ma non mi fate entrare negli episodi specifici, generebbero ulteriori discussioni che potrebbero essere strumentalizzate, da una o dall’altra squadra o da terzi.

La mia - ha dichiarato Calvarese - decisione con quel match non c’entra, è determinata da altri elementi, come ho detto".

Gli episodi salienti di Juventus-Inter del 15 maggio 2021

Molteplici le discussioni su Juventus-Inter per il metro decisionale adottato e soprattutto per il rigore concesso ai bianconeri per un fallo dubbio commesso da Ivan Perisic su Juan Cuadrado. Il penalty è stato poi concretizzato dallo stesso calciatore colombiano nei minuti finali. Un altro episodio sul quale è stato molto criticato il fischietto di Teramo riguarda il gol annullato a Romelu Lukaku per un fallo, poi rivisto al Var, su Giorgio Chiellini. Le immagini hanno poi dimostrato che è stato il difensore ad aggrapparsi all'ex attaccante nerazzurro, da poche settimane in forza al Chelsea di Thomas Tuchel.

L'importanza della Var per Calvarese

La Var, secondo Gianpaolo Calvarese, è fondamentale perché garantisce un grande aiuto e soprattutto una comunicazione frequente per ridurre al minimo il margine di errore. Polemiche simili hanno riguardato il pestone di De Ligt su Lautaro Martinez, punito in maniera analoga con il tiro dagli undici metri.

Al termine del campionato sono state molteplici le critiche per questa partita che avrebbe cambiato anche il discorso relativo alla classifica finale. Proteste, prima e durante il match, anche per il fallo di Rodrigo Bentancur su Romelu Lukaku che ha sancito la seconda ammonizione ai danni del centrocampista uruguaiano. Il primo cartellino giallo, invece, era stato estratto per una trattenuta sull'attaccante, Lautaro Martinez.

Calvarese ha infine dichiarato che, secondo lui, il miglior arbitro non esiste ma, come ha sottolineato Gianluca Rocchi, è necessario considerare tutta la squadra arbitrale. A livello europeo, però, Kuiper merita la candidatura.