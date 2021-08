Dopo il pareggio di sabato scorso per 1-1 ottenuto contro il Nizza, il Milan si prepara nuovamente a scendere in campo per il prossimo impegno che sarà contro il Valencia mercoledì 4 agosto alle ore 20:30. Il match sarà visibile in tv Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Gli appassionati, inoltre, potranno guardare la partita in streaming su Sky Go e NOW. Per il Milan di Stefano Pioli si tratta della quarta amichevole in questo pre campionato, con i rossoneri che hanno affrontato Pro Sesto, Modena e Nizza giocando anche un calcio convincente per lunghi tratti.

Nella trasferta spagnola, il tecnico rossonero dovrebbe proporre delle novità di formazione con Olivier Giroud che dovrebbe guidare l'attacco rossonero. Non è detto anche che il tecnico rossonero non operi qualche esclusione pesante, come quella del portoghese Rafael Leao a scapito di Rade Krunic.

Verso Valencia-Milan, test impegnativo per i rossoneri

Alcune notizie sulla squadra rossonera sono emerse mentre il Milan si sta preparando per un'altra importante amichevole, questa volta contro il Valencia al Mestalla. Il match è valevole per la 49^ edizione del Trofeo Naranja, la cui ultima edizione è stata disputata nel 2019: allora vinse l'Inter di Antonio Conte ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1.

Per quanto riguarda la difesa, Stefano Pioli dovrebbe lasciarla immutata rispetto agli uomini che hanno iniziato da titolari contro il Nizza. La linea difensiva sarà composta da Mike Maignan in porta, protetto da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez da destra a sinistra. A centrocampo, vista l'assenza certa di Bennacer causa Covid-19, dovrebbe esserci la linea italiana composta da Sandro Tonali e Tommaso Pobega, davanti a un tridente offensivo composto da Alexis Saelemaekers sulla fascia destra, Brahim Diaz trequartista e Rafael Leao o Rade Krunic sulla sinistra.

In particolare, il portoghese Rafael Leao potrebbe avere una delle ultime chance di dimostrare il suo valore. Probabile la prima partita da titolare anche per Olivier Giroud con il Milan, entrato dopo un'ora di gioco contro il Nizza, segnando al primo pallone toccato. La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelmaekers, Brahim Diaz, Leao (Krunic); Giroud.

Il Valencia, invece, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 che ha in Guedes e Cheryshev gli uomini maggiormente pericolosi. Tra i rossoneri quasi sicuramente mancherà ancora una volta il norvegese Hauge, che ormai sembrerebbe non rientrare più nei piani della dirigenza rossonera.