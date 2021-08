Giro di attaccanti in Serie B. Il Pisa nelle scorse ore ha cercato La Gumina, attaccante della Sampdoria, ma pare che i toscani si siano pian piano defilati nella trattativa, perchè sono ormai vicini all'ufficializzazione dell'attaccante israeliano Yonatan Cohen, attaccante di 25 anni della propria nazionale, obiettivo numero uno del mercato nerazzurro. Il calciatore ha una valutazione di circa 2 milioni di euro. Dopo l’offerta di 1,5 milioni di euro più benefit e una ulteriore aggiunta economica del Pisa in caso di Serie A, il giocatore aveva puntato i piedi per andarsene di fronte all’ultimo rifiuto del proprio presidente Mitch Goldhaar di accettare un accordo.

Il Maccabi ha fatto sapere che avrebbe accettato un'offerta superiore ai 2 milioni e allora il Pisa ne ha presentata una nuova vicina a 2,1 milioni. Un acquisto simile farebbe sicuramente lievitare il costo della rosa del Pisa e le sue quotazioni per raggiungere le zone alte della classifica di serie B.

Per La Gumina si apre l'ipotesi Perugia

Per l'attaccante La Gumina, allora, si aprirebbe l'ipotesi Perugia, squadra appena tornata in Serie B. Sicuramente il Perugia potrà offrirgli una maglia da titolare in cadetteria e potrà permettere al giocatore di rilanciarsi, dopo alcune stagioni per niente esaltanti. Diverso il discorso per Di Carmine che invece nelle ultime stagioni ha giocato in modo abbastanza continuo e cerca ancora una possibilità in Serie A.

L'entourage del calciatore vorrebbe valutare qualche offerta dalla massima serie, ma le proposte concrete sono soltanto due: la Reggina e la Cremonese. Nonostante la volontà del giocatore di rimanere in Serie A per giocarsi le proprie carte, sembra insomma che nel suo prossimo futuro ci sia la cadetteria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Chievo Verona escluso dalla Serie B: tanti affari a costo zero

Il Chievo Verona è stato ufficialmente escluso dalla Serie B e il suo ricorso è stato bocciato dal Tar. Si tratta di un tesoretto di circa 15 milioni di euro che dovrà essere sperperato in quanto i calciatori della squadra clivense, dopo l'esclusione dalla cadetteria, saranno tutti liberi di accordarsi con le nuove società.

Gli acquisti a parametro zero attraggono le società di Serie B e non solo che potranno assicurarsi i cartellini molto costosi senza dover sborsare un solo euro nelle casse del Chievo Verona. L'Hellas Verona ha fatto un sondaggio nei giorni scorsi per il giovane portiere Semper, mentre il Pisa pensa al giovane difensore francese Leverbe. La Reggina ha sondato il terreno per il collega di reparto: Gigliotti, tanta esperienza in Serie B. Il Lecce ha seguito Mogos e Canotto, entrambi potrebbero essere calciatori funzionali al progetto tattico di mister Baroni. Nei prossimi giorni si inizierà a muovere qualcosa in questo senso e c'è da aspettarsi che tanti calciatori del Chievo rimarranno in Serie B.