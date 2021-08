Il Milan di Stefano Pioli osserva con molta attenzione il mercato, anche perchè in questa sessione estiva non ha definito molti acquisti. La società rossonera continuerà dunque a spingere sul mercato in entrata per regalare al tecnico una rosa in grado di lottare per il titolo di campione d'Italia.

Interesse del Milan per il giovane Julian Alvarez

Il Milan starebbe osservando con moltissimo interesse il giocatore argentino Julian Alvarez del River Plate. Il ragazzo ha soli 21 anni ed ha già esordito con la Nazionale maggiore. Gli scout del Milan lo monitorerebbero da diversi mesi e avrebbero raccolto buonissime impressioni su di lui.

Il ragazzo è in grado di giocare sia come esterno a destra, come punta o come trequartista, ed è molto abile nel dribbling e nel saltare l'uomo.

Per il momento però il Milan non ha avrebbe avviato la trattativa con il River Plate, club che ne detiene il cartellino. Julian Alvarez è vincolato al club argentino fino a dicembre 2022 anche da una clausola rescissoria pari a 25 milioni di euro.

Oltre all'interesse del Milan sul giocatore, vi è il forte pressing di un club di Premier League come l'Aston Villa. Stando alle ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni è attesa una decisione da parte di Maldini e Massara sul calciatore classe 2000.

Il Milan su Ilicic

Il futuro di Josip Ilicic è lontano dall'Atalanta.

Nelle ultime ore si sarebbe registrata la decisione del Milan di Pioli di portarlo in rosa. I dirigenti starebbero per chiudere l'affare per portare lo sloveno a Milano, sponda rossonera.

Secondo Sky Sport, lo sloveno avrebbe trovato un accordo con il Milan, squadra nella quale potrebbe andare a sostituire il turco Hakan Calhanoglu, che nel frattempo si è accasato dai cugini interisti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giampiero Gasperini da mesi spingerebbe per l'addio di Ilicic ed è questa una delle tante motivazioni per cui concludere la trattativa potrebbe essere più facile del previsto. Ad oggi, il Milan non avrebbe ancor presentato nessuna offerta al club bergamasco in quanto la società rossonera prima di sferrare il colpo decisivo per lo sloveno starebbe osservando altri profili più giovani e con più esperienza in ambito europeo come il trequartista del Chelsea Ziyech.

Se il Milan non riuscisse a trovare profili più giovani, è probabile che la trattativa per Ilicic possa concludersi in modo positivo nel corso della prossima settimana di Calciomercato.