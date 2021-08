In casa Inter non si pensa soltanto alla questione Romelu Lukaku, nonostante il Chelsea sia pronto ad acquistare il centravanti belga per 130 milioni di euro. La società nerazzurra si sta guardando intorno anche per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi e uno degli obiettivi sarà quello di provare a rimpiazzare Achraf Hakimi, ceduto all'inizio di questa sessione di Calciomercato al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi. Resta caldo il nome di Nahitan Nandez, che però potrebbe essere preso per rinforzare il centrocampo, mentre sulla fascia destra sarebbe balzato in pole position Denzel Dumfries.

L'Inter vuole Dumfries

L'Inter avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries per rinforzare la fascia destra e sostituire Achraf Hakimi nella prossima stagione. L'esterno olandese era stato accostato ai nerazzurri già nelle scorse settimane ma adesso il suo nome sarebbe balzato in pole position visto che il club meneghino potrebbe avere presto la liquidità per chiudere l'affare grazie alla cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 130 milioni di euro.

Il giocatore si sta allenando a parte e ha chiesto la cessione al Psv Eindhoven. L'ammissione è arrivata direttamente dal tecnico del club olandese, Roger Schmidt: "Tutti sanno che ha voglia di trasferirsi. Ha presentato quella richiesta al PSV e noi come club l'abbiamo accettata.

È per questo motivo che per il momento non fa parte della prima squadra".

Parole che fanno capire come il futuro di Dumfries sia destinato ad essere lontano dall'Olanda. Anche l'Everton ha fatto un sondaggio ma i nerazzurri sono avanti anche grazie al fatto che giocano la Champions League e per questo possono offrire al classe 1996 un palcoscenico sicuramente più prestigioso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nell'ultima annata il giocatore ha messo a segno due reti e collezionato sei assist in trenta partite di Eredivisie.

La richiesta del Psv Eindhoven

Inter e Psv Eindhoven avrebbero ripreso i contatti per Denzel Dumfries negli ultimi giorni dopo un periodo di stallo. I nerazzurri vorrebbero portare l'esterno olandese in Italia già per la prossima settimana, in modo da metterlo a disposizione del tecnico, Simone Inzaghi, per l'esordio in campionato, previsto per sabato 21 agosto contro il Genoa, alle ore 18:30.

Il Psv chiede per il suo cartellino una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma l'affare potrebbe vedere l'inserimento anche di una contropartita tecnica come Facundo Colidio, valutato tra i 3 e i 5 milioni di euro. In questo modo il club meneghino si libererebbe di un giocatore ormai fuori progetto e realizzerebbe anche una piccola plusvalenza con il cartellino dell'argentino.