Settimana importante per il mercato estivo del Crotone. La dirigenza calabrese si trova a Milano per portare avanti le ultime contrattazioni utili per consentire l'arrivo di alcuni rinforzi e la contestuale cessione del pezzo pregiato rossoblù, l'attaccante Junior Messias.

Per puntellare la difesa, il Crotone starebbe per chiudere la trattativa con il Bologna per il prestito di Nehuén Paz. In uscita, invece, dopo i sondaggi di Sassuolo, Napoli e Milan, pare che sia ancora il Torino il club maggiormente interessato a Messias.

Crotone, Paz verso la Calabria

Con soli quattro difensori in rosa oltre al giovane Artemijus Tutyskinas, il Crotone starebbe provando a regalare al tecnico Francesco Modesto un calciatore di categoria superiore. Con il Bologna la società calabrese starebbe per definire l'acquisizione in prestito del calciatore Nehuen Paz, elemento già trattato dal Crotone nel precedente campionato.

Gli squali starebbero provando ad inserire nell'operazione anche il prestito del centrocampista felsineo Godfred Donsah, rientrato in Emilia dopo aver giocato in Turchia nella scorsa stagione. Il Bologna potrebbe chiedere in cambio il trequartista Luis Rojas, già sondato nelle scorse settimane.

Messias: si continua a trattare per la cessione

Potrebbe giungere a conclusione nelle prossime ore l'esperienza calabrese di Junior Messias. L'attaccante brasiliano, dopo due stagioni, potrebbe approdare in un nuovo club di Serie A. La squadra che starebbe seguendo il calciatore con maggiore insistenza sarebbe il Torino che avrebbe offerto per lui 8 milioni di euro.

Il Crotone, però, vorrebbe 10 milioni per dare il via libera alla partenza del 30enne sudamericano.

Su Junior Messias ci sarebbe stato anche un recente sondaggio da parte della Fiorentina, senza dimenticare l'ipotesi Sassuolo.

Si stanno rivelando piuttosto complicate le trattative per la cessione del brasiliano, con la società calabrese che spera di trovare al più presto un acquirente, evitando così di giungere fino all'ultimo del giorno del mercato con una situazione non ancora definita.

Crotone, le altre trattative dei rossoblu

In uscita dovrebbe esserci il centrocampista Zak Ruggiero. L'ex Primavera del Crotone, rientrato dal prestito alla Pro Sesto, sarebbe diventato un obiettivo di mercato della Virtus Francavilla in Serie C.

Sembra invece ormai sfumata l'ipotesi di acquisto dell'attaccante Roberto Insigne del Benevento, poiché il giocatore pare sia ormai prossimo al rinnovo con il club sannita.

Nelle ultime ore è arrivato ufficialmente a Crotone il centrocampista argentino Nahuel Alvarez Estevez, ex calciatore dello Spezia, acquisito dagli squali in prestito con obbligo di riscatto dal club dell'Estudiantes.