Prima le cessioni, poi arriveranno gli eventuali acquisti. Il Crotone, che si appresta ad effettuare il suo esordio nel campionato di Serie B contro il Como nella serata di domenica 22 agosto all'Ezio Scid,a starebbe provando a fare cassa cedendo alcuni dei suoi "pezzi pregiati". Tra questi l'attaccante Nwankwo Simy, ormai prossimo al trasferimento alla Salernitana, ma anche il compagno di reparto Junior Messias, per il quale il Torino rimarrebbe la formazione maggiormente interessata. Per il brasiliano, più defilato, ci sarebbe anche il Monza, ma in cadetteria.

Torino-Messias: le cifre dell'operazione

Dopo settimane di voci, potrebbe stringersi nei prossimi giorni il cerchio attorno al futuro dell'attaccante Junior Messias. La punta brasiliana, attualmente fuori rosa in Calabria, starebbe attendendo novità dalla trattativa tra il Crotone e il Torino. Dopo due stagioni, potrebbe concludersi la sua esperienza con il club crotonese e aprirsi quella con i granata. Il Torino potrebbe offrire agli squali 8 milioni di euro ai quali aggiungere alcuni bonus legati al rendimento stagionale, riuscendo a strappare il via libera dal Crotone. Un operazione economicamente importante per entrambe le formazioni, in particolare per i calabresi che andrebbero ad effettuare una grande plusvalenza.

Crotone, Simy verso l'addio

Nelle prossime ore dovrebbe giungere l'ufficialità del trasferimento di Nwankwo Simy alla Salernitana. Dopo giornate di trattative serrate, il calciatore avrebbe acconsentito al trasferimento alla Salernitana ritornando di fatto a giocare in Serie A. Per lui un contratto di valenza quadriennale con un ingaggio di circa 800 mila euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La cessione dell'attaccante dovrebbe fruttare al Crotone un incasso di 6 milioni di euro. Il calciatore, tra l'altro, ha fatto il suo arrivo nella città campana nella serata di mercoledì 18 agosto, accompagnato dal suo agente, per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo.

Crotone, le altre operazioni

Un'altra cessione che potrebbe concretizzarsi a breve potrebbe essere quella che porterà il centrocampista Jacopo Petriccione dal Crotone al Pordenone, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista ex Lecce proseguirà la sua avventura lontano dalla Calabria. Nonostante la preparazione in sede di ritiro, il calciatore è stato di fatto escluso dal progetto tecnico della società. Situazione analoga anche per Luca Marrone, con il difensore che avrebbe richiesto alla società il trasferimento, ma per il quale ancora non sarebbe giunta l'offerta giunta. Da decidere anche il futuro dell'attaccante Emmanuel Riviere, per il quale sarebbero giunti sondaggi da Ascoli e Vicenza.