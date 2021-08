La Juventus nei prossimi giorni potrebbe cedere Cristiano Ronaldo. L'agente sportivo del giocatore, Jorge Mendes, è arrivato a Torino e ha incontrato la società bianconera per fare il punto sul futuro del suo assistito. Si parla di un interesse del Manchester City, con i bianconeri che sarebbero disponibili a trattare, ma solo dietro il pagamento di circa 30 milioni di euro. Inoltre non si esclude che il club di Agnelli possa accettare una contropartita tecnica gradita alla sua società.

La proposta iniziale di Mendes sarebbe stata quella di liberare gratis CR7 ma, a quanto pare, la Juventus non avrebbe accettato la proposta.

Sull'argomento è intervenuto il giornalista sportivo Tancredi Palmeri, il quale sul suo account di Twitter ha criticato il comportamento che Cristiano Ronaldo sta avendo nei confronti della Juventus.

Le dichiarazioni di Tancredi Palmeri su Cristiano Ronaldo

"Certo che Cristiano Ronaldo la sta trattando proprio come pezza da piedi la Juventus. E considerato quanto ha dato (2 scudetti che la Juventus vinceva già, un quarto di finale Champions in 3 anni!) non se lo può proprio permettere. Stiamo parlando della Juventus".

Questo è il tweet di Tancredi Palmeri in merito alla presunta volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare la società bianconera. Secondo le parole del giornalista, dunque, l'attaccante portoghese vorrebbe salutare la squadra torinese per fare una nuova esperienza professionale.

Il Manchester City pare sia interessato al cinque volte Pallone d'oro, soprattutto dopo la decisione di Kane di rimanere al Tottenham.

Palmeri sostiene che, per quanto dato da Cristiano Ronaldo in queste stagioni, con la vittoria di due scudetti che la Juventus avrebbe conquistato anche senza di lui, il calciatore non starebbe dando esempio di un comportamento particolarmente adeguato.

I commenti dei follower al tweet di Tancredi Palmeri

Tanti utenti hanno commentato il tweet di Tancredi Palmeri, fra questi anche Paolo Ziliani. Il giornalista ha scritto: "Va detto per onestà che sono 3 anni che esiste solo Ronaldo, i suoi record, i suoi capricci e le sue punizioni sulla barriera e che la Juve, inteso come club storico che è sempre valso più dei campioni (tanti, grandi) che ha avuto e stipendia, si fa trattare come pezza da piedi".

Un utente invece ha sottolineato: "La Juve con Ronaldo lotta per i primi 4 posti in campionato, la Juve senza Ronaldo, idem ! Arrivederci e grazie e avanti il prossimo, possibilmente in difesa o centrocampo".

È probabile che nelle prossime arrivino delle novità sul futuro di Cristiano Ronaldo. Molto dipenderà dalle eventuali offerte che potrebbero giungere alla Juventus.