L'arrivo recente di Jorge Mendes a Torino dimostra la volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus già durante questo Calciomercato estivo. La conferma sarebbe arrivata nelle ultime ore, con l'incontro avvenuto fra l'agente sportivo della punta portoghese e la società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe ribadito all'agente sportivo di non voler lasciar partire Cristiano Ronaldo a parametro zero. Diversi i motivi che avrebbero portato la società bianconera a non ascoltare le richieste di Jorge Mendes.

Concedere la lista gratuita al portoghese significherebbe per la Juventus realizzare una minusvalenza finanziaria. La società bianconera dovrebbe cederlo per almeno 28 milioni di euro per evitarla. Inoltre dovrà essere trovato un sostituto di qualità. Di conseguenza l'eventuale somma incassata dovrà essere utilizzata per l'acquisto di una punta. Di certo la società bianconera andrà a risparmiare molto sul monte ingaggi, considerando che Cristiano Ronaldo guadagna circa 30 milioni di euro a stagione.

La Juventus non vorrebbe lasciar partire a parametro zero Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe rifiutato la proposta dell'agente sportivo di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes di lasciar partire il portoghese a parametro zero.

Tale decisione infatti porterebbe ad una minusvalenza finanziaria pesante per la società bianconera. Inoltre i circa 28 milioni di euro che arriverebbero dalla partenza del giocatore sarebbe utilizzati per l'acquisto di un sostituto. Si parla di un possibile interesse concreto per Anthony Martial del Manchester United, Mauro Icardi del Paris Saint Germain e Gabriel Jesus del Manchester City.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Manchester City

La punta della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Manchester City. La società inglese sarebbe alla ricerca di una punta di qualità dopo che Harry Kane ha confermato la sua permanenza al Tottenham. La società bianconera vorrebbe monetizzare dalla partenza del portoghese o eventualmente ricevere una contropartita tecnica in cambio.

A tal riguardo la Juventus potrebbe gradire Gabriel Jesus, punta brasiliana valutata circa 60 milioni di euro dalla società inglese. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile inserimento di Laporte e Bernardo Silva nella trattativa di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo al Manchester City.

Si attendono novità nei prossimi giorni, con la Juventus che potrebbe cedere anche McKennie oltre a Cristiano Ronaldo. In tal caso potrebbe arrivare il centrocampista del Borussia Dortmund Axel Witsel.