Un mercato estivo in entrata legato alle cessioni; quello del Crotone potrebbe sbloccarsi a seguito di alcuni annunciati addii. A salutare la Calabria potrebbe essere l'attaccante Junior Messias. La punta, che ha fatto il suo ritorno in città nei giorni scorsi, sarebbe seguita con insistenza dal Torino. Nelle ultime ore, però, il Monza avrebbe effettuato un'offerta che potrebbe portare alla chiusura dell'affare.

Messias, l'offerta del Torino

Un profilo direttamente richiesto dal tecnico del Torino Ivan Juric sarebbe quello dell'attaccante Junior Messias.

Il calciatore del Crotone, con contratto in scadenza il 30 giugno 2024, dovrebbe partire in questa finestra di mercato con la giusta offerta. Il ragazzo, che ha esordito nell'ultimo torneo in Serie A realizzando tra l'altro nove reti, vorrebbe conservare la categoria. Il Torino avrebbe offerto una cifra di sette milioni di euro, rilanciando nelle ultime ore ad otto milioni di euro. Il Crotone però starebbe prendendo tempo, avendo ricevuto offerte da altre formazioni. Una di queste arriverebbe dalla Serie B ed, in particolare, dal Monza della famiglia Berlusconi.

Offerta del Monza per il Crotone

A superare la concorrenza del Torino potrebbe essere il Monza. La squadra del tecnico Giovanni Stroppa avrebbero fatto arrivare per Junior Messias un'offerta di otto milioni di euro con l'aggiunta di altri due milioni di euro da ottenere attraverso specifici bonus legati al minutaggio e al rendimento.

Una proposta importante e che meriterebbe qualche giornata di riflessione da parte della società calabrese che, di pari passo, dovrà individuare un profilo di qualità che possa andare a sopperire in rosa alla sua partenza. Dopo due stagioni e una promozione in Serie A, potrebbe dunque ben presto concludersi l'avventura in rossoblù di Junior Messias.

Crotone, le altre operazioni

L'infortunio subito da Giuseppe Cuomo, che sarà assente per almeno due mesi, potrebbe portare il Crotone ad acquistare un sostituto. Il nome accostato agli Squali sarebbe quello di Santiago Diego Visentin, difensore in uscita dalla Virtus Verona. Altro profilo che interesserebbe è quello di Gabriele Ferrarini, calciatore della Fiorentina.

Tra i pali si avvicinerebbe a grandi passi il trasferimento di Nikita Contini dal Napoli. I rossoblù, allo stesso tempo, potrebbero operare la cessione in prestito del portiere Gian Marco Crespi al Renate, in Serie C. In attacco sarebbe ormai ai dettagli la trattativa tra gli squali e il Rakow per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Sabastian Musiolik, rientrato dal prestito al Pordenone.