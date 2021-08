La Juventus è sempre stata una delle società più abili a pescare giocatori a parametro zero negli ultimi dieci anni. Basti pensare a Pirlo, Pogba, Evra, Emre Can o ai più recenti Rabiot e Ramsey, tutti giocatori che in un modo e nell'altro hanno contribuito ai tanti successi della società bianconera. In questo momento storico difficile dal punto di vista economico, sono incrementate le possibilità di ingaggiare giocatori a parametro zero. Basti pensare a questo Calciomercato estivo, con il Paris Saint Germain che ha acquistato senza pagare costi di cartellino Wijnaldum, Donnarumma e Messi.

Anche a giugno 2022 diversi giocatori di qualità potrebbero lasciare a parametro zero le rispettive società. Fra questi spiccano Paul Pogba, Marcelo Brozovic e Ilaix Moriba. Il centrocampista classe 2003 è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo e potrebbe rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro. Ci sarebbe anche la Juventus sul giocatore del Barcellona, che avrebbe chiesto 6 milioni di euro netti a stagione per prolungare il suo contratto con i catalani.

Il centrocampista Moriba potrebbe lasciare il Barcellona la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola, la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero il centrocampista del Barcellona Ilaix Moriba, in scadenza di contratto a giugno 2022.

La società catalana gli avrebbe offerto il prolungamento di contratto, con un ingaggio a circa 2 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo vorrebbe almeno 6 milioni di euro a stagione. Una differenza importante che potrebbe portare il giocatore a lasciare gratis il Barcellona nel 2022. Su Moriba ci sarebbe l'interesse della Juventus, del Manchester City e del Real Madrid.

Cresciuto nel settore giovanile della società catalana, il centrocampista classe 2003 ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili della Spagna disputando 7 partite nell'under 17 e segnando due gol. Due partite disputate nell'under 18 mentre attualmente è parte integrante dell'under 19.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare diversi giocatori a parametro zero nel 2022.

Fra questi, come già anticipato, ci sarebbe anche Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United. Il centrocampista francese sarebbe ritenuto il profilo ideale dalla società bianconera per incrementare il livello qualitativo della mediana. Si era parlato di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain, ma l'ingaggio da parte della società francese di Messi non agevola la trattativa di mercato. La Juventus avrebbe la possibilità di offrire un contratto importante a Paul Pogba anche perché Cristiano Ronaldo dovrebbe lasciare la società bianconera a fine stagione.