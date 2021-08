La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire da Cristiano Ronaldo. Il portoghese rispetterà probabilmente il contratto sottoscritto con la società bianconera fino a giugno 2022 anche perché sembra difficile trovare società in grado di garantirgli circa 30 milioni di euro netti a stagione. Si era parlato di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain ma la società bianconera vuole circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Probabilmente i francesi aspetteranno la prossima stagione per provare ad ingaggiare il portoghese e per schierare un tridente con il portoghese, Messi e Neymar.

Intanto il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio fra i tifosi bianconeri in cui gli è stato chiesto cosa dovrebbe fare Cristiano Ronaldo nel 2022 quando andrà in scadenza di contratto con la Juventus. Fra le opzioni del sondaggio su calciomercato.it c'erano: dire addio ai bianconeri, prolungare il suo contratto e scegliere per un eventuale ritorno al Manchester United o al Real Madrid.

I tifosi hanno suggerito al portoghese l'addio alla Juventus

I tifosi hanno votato per quasi il 35% l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus dopo il 2022. Segnale evidente di come gran parte di questi non abbia apprezzato le indiscrezioni di mercato delle ultime settimane che parlavano di una volontà del giocatore di lasciare la società bianconera già da questo calciomercato estivo.

Circa il 29% invece ha votato per il prolungamento contrattuale della punta portoghese con la società bianconera. Ci sono stati poi dei voti anche riguardanti la società che potrebbero decidere di ingaggiare Cristiano Ronaldo. Secondo il 26% il giocatore potrebbe ritornare al Manchester United, circa l'11% ha votato la possibilità di un trasferimento del portoghese al Real Madrid.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel sondaggio lanciato da calciomercato.it non c'è l'opzione trasferimento al Paris Saint Germain. La società francese però potrebbe decidere di ingaggiare il portoghese a parametro zero non solo per motivi tecnici ma anche commerciali.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi a parametro zero al Paris Saint Germain la prossima stagione

Presentarsi nella stagione 2022-2022 con un tridente formato da Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar (dando per scontata la partenza di Mbappé, che potrebbe trasferirsi a parametro zero al Real Madrid a giugno 2022) potrebbe essere utile anche in previsione mondiali in Qatar, previsti a dicembre 2022. D'altronde la proprietà del Paris Saint Germain è qatariota, avere un riferimento importante come il portoghese potrebbe essere utile anche dal punto di vista commerciale. Se dovesse partire Cristiano Ronaldo nel 2022 la Juventus potrebbe acquistare Haaland.