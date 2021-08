Dopo l'arrivo dell'attaccante austriaco di origine serba Marko Arnautovic, il Bologna sta continuando la sessione di Calciomercato estiva. In questo momento in casa rossoblù tengono banco alcune possibili cessioni, come quelle di Tomiyasu e di Svanberg.

Il Bologna tratta per la cessione di Tomiyasu al Tottenham

Già da tempo si parlava di un possibile addio dal Bologna da parte del difensore laterale giapponese Takehiro Tomiyasu. Il giocatore classe '98 è reduce da due stagioni molto positive con la maglia del club felsineo, per tale ragione su di lui si sono posti vari club italiani ma anche di altri paesi europei.

Sul giocatore nipponico, in particolare, è forte l'interesse dei club inglesi, soprattutto del Tottenham, che pare effettivamente intenzionato a portare Tomiyasu a Londra.

Il giocatore ha anche partecipato all'ultima edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo. Nel torneo maschile il suo Giappone è arrivato in semifinale, perdendo contro la Spagna e poi venendo sconfitto anche nella sfida per la medaglia di bronzo contro il Messico con il risultato di 3-1.

Tra il Bologna e il Tottenham ci sarebbe già un accordo di massima intorno ai 20 milioni di euro per il trasferimento del giocatore giapponese agli Spurs. L'unico problema di questa trattativa consisterebbe nelle tempistiche pagamento: il Bologna vorrebbe i soldi subito, mentre il Tottenham vorrebbe pagare il cartellino del giocatore in più anni.

Ciononostante il club felsineo pare pronto a accettare la volontà il giocatore di voler lasciare l'Italia per andare in Premier League e quindi a breve si dovrebbe trovare un accordo che possa permettere a Takehiro Tomiyasu di trasferirsi alla corte del Tottenham.

L'Inter osserva Mattias Svanberg

Un altro giocatore in uscita dal Bologna di Sinisa Mihajlovic potrebbe essere il giocatore svedese classe 1999 Mattias Svanberg.

L'Inter sta cercando un centrocampista e sembra aver individuato proprio in Svanberg un valido rinforzo per il reparto mediano in caso di partenza del cileno Arturo Vidal, il quale sembra intenzionato ad abbandonare i nerazzurri in questa sessione di calciomercato.

Il giocatore svedese viene valutato da parte del club rossoblu intorno ai 20 milioni di euro.

L'idea del club nerazzurro sarebbe quella di offrire circa 15 milioni di euro più bonus per convincere il club bolognese a lasciar andar via Mattias Svanberg.