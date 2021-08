La Juventus continua a essere una delle protagoniste del calciomercato estivo. Se per la prima squadra ancora mancano operazioni ufficiali, lo stesso non si può dire per il settore giovanile. La società bianconera infatti ha investito molto in talenti che potrebbero ritornare utili per la Primavera allenata da Bonatti ma anche per l'under 23 di Zauli. Nelle ultime settimane sono stati ufficializzati gli acquisti dei classe 2005 Hujsen, Vinarcik, Bandolo, del classe 2004 Solberg e del classe 2003 Citi.

A questi bisogna aggiungere il difensore ex Wolfsberger Tarek Muharemovic.

Il centrale è stato ufficializzato negli ultimi giorni dalla società bianconera tramite i propri account ufficiali social. Nella nota su Twitter la società bianconera ha scritto: "Ufficiale, Tarek Muharemovic è un nuovo giocatore dell'under 19. Difensore bosniaco, classe 2003, arriva dal Wolfsberger AC e firma un contratto fino a giugno 2025".

I commenti degli utenti al post della Juventus sull'acquisto di Muharemovic

Sono stati diversi i commenti di risposta su Twitter al tweet postato dalla Juventus in riferimento all'acquisto di Muharemovic. Un utente ha scritto "Re della difesa", un altro invece "Forza ragazzo, ci serve un difensore mancino forte come vice Chiellini tra due anni, ti aspettiamo".

Muharemovic potrebbe essere il difensore che affiancherà Citi, arrivato a parametro zero dal Milan, nella Primavera bianconera. Non è da scartare la possibilità che i due tornino utili anche per l'under 23, impegnata nel campionato di Serie C.

Nella stagione 2020-2021 Muharemovic ha disputato cinque partite nel campionato austriaco con il Wolfsberger, a cui bisogna aggiungere un'altra gara dei playoff.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili della Bosnia, giocando nell'under 19 due partite e una con l'under 21.

Il resto mercato della Juventus

Il difensore Tarek Muharemovic potrebbe trovare alla Juventus il suo connazionale Miralem Pjanic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, pare probabile che il centrocampista del Barcellona possa trasferirsi alla Juventus negli ultimi giorni del Calciomercato.

La società bianconera infatti proverà dapprima a cedere Aaron Ramsey, il gallese ha mercato in Inghilterra e non sarebbe considerato utile al progetto sportivo bianconero.

Potrebbe inoltre arrivare un difensore nel caso in cui Daniele Rugani dovesse essere ceduto. Interessa molto German Pezzella, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.