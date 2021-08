Le ultime indiscrezioni sul Calciomercato del Napoli dl Luciano Spalletti riportano che l'allenatore toscano sia ormai ad un passo dall'avere a disposizione il rinforzo a centrocampo che aveva richiesto.

Il club azzurro, infatti, sembra ormai aver acquisito in prestito per 400mila euro il centrocampista del Fulham André Zambo Anguissa, con diritto di riscatto fissato ad una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. L'ingaggio del 25enne camerunense non è ancora stato ufficializzato e si attende soltanto il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che, come di consueto, darà il benvenuto al nuovo acquisto.

In uscita, invece, si sarebbe arenato il discorso riguardante Andrea Petagna. L'attaccante ex Spal sembra sempre più destinato alla permanenza in azzurro, dunque non dovrebbe essere girato in prestito alla Sampdoria. I doriani, resisi conto della situazione, avrebbero chiesto informazioni al Benfica per Seferovic.

Nel frattempo si attende l'ufficialità del prestito di Gianluca Gaetano alla Cremonese, mentre Palmiero sarebbe conteso da Cosenza e Ternana. Machach sarebbe vicino all'Honved Budapest e Costa alla Reggiana.

Anguissa dovrebbe arrivare al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto

In attesa del comunicato ufficiale del Napoli, circolano già le presunte cifre dell'accordo tra la società partenopea e il Fulham per Anguissa: si parla di prestito da 400mila euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Invece l'ingaggio sarebbe coperto al 50% da entrambi i club.

Gli avvocati del calciatore e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli starebbero limando gli ultimi dettagli. Anguissa è già arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito a Villa Stuart. Una volta ottenuto l'ok dallo staff sanitario, dovrebbe arrivare la firma sul contratto e l'ufficializzazione da parte di De Laurentiis.

L'eventuale acquisto del mediano camerunense permetterebbe al Napoli di risolvere il problema del centrocampo, al quale infatti andrebbe ad aggiungersi la fisicità e la qualità dell'ex Villarreal.

Andrea Petagna verso la permanenza in azzurro

Andrea Petagna avrebbe messo in chiaro con il suo agente e con il direttore sportivo del Napoli la sua volontà di restare nella squadra partenopea.

L'ex Spal avrebbe palesato il suo gradimento per la maglia azzurra ma, ad ogni modo, sarebbe pronto ad attenersi alle decisioni del club di appartenenza.

Il centravanti 26enne sarebbe molto legato all'ambiente e alla squadra e avrebbe già instaurato un ottimo rapporto con il mister Luciano Spalletti. Sembra che quest'ultimo gli abbia garantito maggiore spazio in questa stagione che sarà ricca di impegni e che prevede anche la Coppa d'Africa, quando il Napoli dovrà perdere al massimo per un mese Victor Osimhen che sarà impegnato con la nazionale della Nigeria.