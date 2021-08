Nelle ultime ore di mercato, la Juventus proverà a fare un tentativo per provare a prendere Miralem Pjanic, ma non sarà un affare facile. Infatti, il club bianconero non sembra disposto a fare follie per l'ingaggio del bosniaco. Lo stesso Pjanic, però, sarebbe pronto a ridursi lo stipendio pur di tornare a Torino. Nelle prossime ore, la Juventus e il Barcellona dovrebbero vedersi per provare a trovare una soluzione. Al momento la distanza tra le parti sarebbe di circa 5 milioni. Infatti, la Juventus non andrebbe oltre i 3,5 milioni di euro, mentre Pjanic, attualmente al Barcellona, percepisce uno stipendio di circa 8,5 milioni.

Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus

Miralem Pjanic avrebbe una gran voglia di tornare alla Juventus ma al momento questa sembra essere una corsa contro il tempo. Le sensazioni non sembrano essere positive. Infatti, il Barcellona sarebbe disposto a pagare una parte dell'ingaggio ma non sembra disponibile a pagare i 5 milioni rimanenti. Questa è la distanza che c'è per ora tra le parti.

La volontà di Pjanic comunque sarebbe quella di tornare a Torino come ha confidato lui stesso a una pagina di tifosi bianconeri, anche se il bosniaco contestualmente ha sottolineato di non sapere se questa trattativa andrà in porto.

La Juventus pensa già al campionato

La Juventus, nelle prossime ore, si lascerà alle spalle un mercato avaro di soddisfazioni per pensare solo al campo.

Ma anche in questo caso la situazione è tutt'altro che rosea. Massimiliano Allegri tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione, ma non avrà a disposizione i 16 nazionali.

Gli assenti saranno Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala, Danilo, Alex Sandro, Manuel Locatelli, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Moise Kean, Matthijs De Ligt, Alvaro Morata, Wojciech Szczesny, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Ma i problemi per Massimiliano Allegri non sono finiti qui. Infatti, i sudamericani non saranno a disposizione per la gara contro il Napoli, poiché giocheranno l'ultima sfida con le rispettive nazionali la notte del 10 settembre. Perciò i vari Bentancur, Dybala, Cuadrado, Danilo e Alex Sandro potrebbero non riuscire a rientrare per la partita contro il Napoli che si giocherà nel weekend del 11 e 12 settembre.

Per questo match la formazione del tecnico livornese sembra quasi già fatta e si punterà su un 3-5-2: in porta spazio a Szczesny. In difesa agiranno De Ligt, Bonucci e Chiellini. A centrocampo sulla destra spazio a Chiesa, in mezzo toccherà a Rabiot, Locatelli, Bernardeschi e De Sciglio. In attacco ci saranno Alvaro Morata e Moise Kean, viste le assenze di Kaio Jorge e Paulo Dybala.