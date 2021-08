Ormai la trattativa tra Mauro Icardi e la Juventus sembra essersi bloccata almeno per questa sessione di Calciomercato estivo. La società bianconera da anni sta tentando di riportare il calciatore argentino in Italia, ma come ogni anno anche stavolta ha trovato degli imprevisti durante la trattativa.

Il club bianconero ha tentato di convincere il Paris Saint-Germain a cedere l'attaccante ex Inter, ma ha ricevuto dai parigini un netto rifiuto.

Ora la Juventus sfrutterà queste ultime ore di mercato alla caccia di un centrocampista, probabilmente Miralem Pjanic del Barcellona.

Il trasferimento di Icardi si tratterà di nuovo a gennaio

La trattativa che potrebbe portare Icardi alla Juventus verrà ripresa durante il mercato invernale di gennaio, in quanto la società vuole regalare l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain a Massimiliano Allegri.

Le prime partite di campionato inoltre hanno messo in evidenza le lacune che ha la rosa bianconera soprattutto nel reparto offensivo anche a causa dell'addio di Cristiano Ronaldo. La squadra allenata dall'allenatore toscano ha conquistato solo 1 punto in due partite: i tifosi sono convinti che in questa squadra manca un vero goleador.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno rimandato l'assalto per Mauro Icardi a gennaio, con l'attaccante parigino che è sotto contratto del Paris Saint-Germain fino a giugno 2024 con un ingaggio di 8 milioni a stagione più altri due milioni legati ad alcuni bonus.

Però l'attaccante e la moglie, non che sua agente, Wanda Nara, vorrebbero ritornare in Italia, lasciando però una porta aperta ad un eventuale permanenza al Paris Saint-Germain.

Oltre ad Icardi la Juventus tratta anche Paredes del Paris Saint-Germain

Continuano i contatti tra la Juventus e il PSG non solo per l'attaccante argentino, ma anche per il centrocampista ex Roma Paredes.

Il centrocampista argentino viene trattato dal club bianconero come l'alternativa a Miralem Pjanic, con il bosniaco che attende ancora di capire quale sarà il suo futuro. Il procuratore del giocatore Fali Ramadani è già a Milano per essere pronto nell'eventualità remota di chiudere l'affare.

Arriva alla Juventus Ihattaren dal PSV Eindovhen

La Juventus nella serata di ieri ha chiuso anche per un giovanissimo centrocampista classe 2002 dal PSV Eindovhen, stiamo parlando di Ihattaren. Centrocampista olandese, considerato come uno dei maggiori talenti del futuro per gli Orange ed è sotto controllo da parte dell'agente Mino Raiola. Con molta probabilità il calciatore verrà girato in prestito alla ricerca di spazio per giocare e di esperienza da accumulare.