L'US Livorno pensa a Matteo Frati per l'attacco. La società labronica, appena nata dopo la recente estromissione dal calcio che conta dell'Associazione Calcio Livorno 1915, riparte dall'Eccellenza Toscana con subito la voglia di vincere.

Per cercare una promozione immediata non bastano calciatori bravi, ma occorrono elementi che siano anche esperti della categoria. L'US Livorno dunque, si sta muovendo in diversi settori del campo. L'attacco in particolare è uno dei nodi cruciali nella costruzione della squadra.

US Livorno e il ritorno di fiamma

L'Us Livorno potrebbe pescare nel passato, perché Matteo Frati è un giocatore proveniente proprio dalle giovanili della società labronica.

Certo, si tratta della società che al momento non esiste più, dalle cui ceneri è sorta quella nuova.

L'amore e la passione che la città e i tifosi riversano sulla squadra, potrebbero essere i fattori determinanti per un ritorno in amaranto di Matteo Frati.

Il calciatore conosce bene serie D ed Eccellenza, dato che ha militato in squadre come Badesse, Cascina e Pro Livorno. Si tratta di un giocatore che ha le caratteristiche per essere di alto livello anche in Serie D, dunque sarebbe una sorta di lusso per un torneo come l'Eccellenza.

Matteo Frati sarebbe per la US Livorno un colpo importante

Per la US Livorno Matteo Frati sarebbe senza dubbio un colpo notevole. Infatti, è già stato vincitore del Campionato di Eccellenza pochi mesi fa nel Cascina.

Ha giocato anche in serie D con buone prestazioni, ecco perché per gli esperti di calcio Matteo Frati sarebbe un colpo importante.

Avere un calciatore di questo spessore sarebbe senza dubbio utile per poter disputare un campionato di vertice. Non resta che attendere gli sviluppi della trattativa, che sembra essere già in dirittura di arrivo, mancherebbe solo l'ufficialità.

La precedente esperienza in Eccellenza del Livorno

Esattamente 30 anni fa il Livorno era in una situazione simile a oggi: appena estromesso dal professionismo, venne rilevato da un nuovo presidente nell'agosto del 1991. Questi era Carlo Caresana, scomparso nell'aprile del 2020.

Insomma, la storia si ripete, con una squadra che riparte dall'Eccellenza e tutto completamente da rifare.

Caresana in quell'occasione costruì la squadra con molti calciatori provenienti addirittura dalla serie C.

Ovviamente venne fuori una compagine quasi inarrestabile. La squadra divorò in modo totale il Campionato di Eccellenza, realizzando 57 punti in 34 partite. All'epoca si assegnavano solamente due punti a vittoria. Una sola sconfitta, nove pareggi e ben 24 vittorie, con 58 gol fatti e solo 12 subiti. Il vantaggio sulla seconda classificata fu di ben 16 punti. Chissà se anche quest'anno succederà qualcosa di simile.

Intanto, passando al presente, dopo l'arrivo di Igor Protti come nuovo club manager amaranto, il Calciomercato della US Livorno è pronto a entrare nel vivo.