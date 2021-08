In questi giorni si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 è stato accostato a diversi club europei, ma al momento alla Juventus non sarebbe arrivata nessuna offerta per lui. Dunque, salvo clamorose sorprese dell'ultimo momento, il portoghese è destinato a rimanere a Torino.

Del suo futuro ha parlato anche il suo grande amico Bruno Alves: "La mia sensazione è che alla fine resterà alla Juve perché ha ancora qualcosa da fare", ha detto il difensore portoghese a Tuttosport.

Adesso non resta che attendere di capire cosa accadrà nell'ultima settimana di mercato, anche se Cristiano Ronaldo in questo momento sembra concentrato solo sul lavoro in campo e sulla gara contro l'Udinese.

Ronaldo vuole tornare a vincere

La scorsa stagione per la Juventus è stato molto travagliata. Sotto la gestione Pirlo, i bianconeri hanno mancato l'obiettivo principale, ovvero la vittoria dello scudetto, mentre il cammino in Champions si è interrotto agli ottavi. Per questo motivo, al termine dell'annata la società ha deciso di richiamare Massimiliano Allegri. Con il ritorno del tecnico livornese gli obiettivi sono chiari: tornare a primeggiare in Italia e andare il più avanti possibile in Europa.

I tifosi della Juventus sperano che a guidare i bianconeri in questa stagione ci sia sempre Cristiano Ronaldo. Il suo grande amico Bruno Alves ritiene che alla fine CR7 vestirà ancora la maglia della formazione torinese.

Il difensore lusitano ha sottolineato come il fuoriclasse portoghese abbia ancora tanta voglia di vincere: "Rivincere lo scudetto e tentare un ultimo assalto alla Champions League".

CR7, nei suoi tre anni alla Juventus, ha messo a segno 100 gol, e nella stagione che inizierà tra qualche giorno spera di incrementare il suo bottino.

Bruno Alves ha spiegato che Ronaldo può dare ancora tanto alla Vecchia Signora: "Quello che conosciamo tutti: un fenomeno da 30-40 gol garantiti, anche a 36 anni".

Ronaldo prepara l'esordio in campionato

Qualche giorno fa Cristiano Ronaldo ha chiesto rispetto dopo le tante voci di mercato circolate nelle scorse settimane.

Sull'argomento si è soffermato anche Bruno Alves: "Si creano sempre grandi rumors attorno a lui e spesso sono privi di fondamento".

Il cinque volte Pallone d'oro, quindi, è concentrato solo sul campo con l'obiettivo di fare bene a partire dalla gara di Udine del 22 agosto. Ma per Bruno Alves, CR7 dovrà essere assistito al meglio anche dai suoi compagni di squadra: "Ha bisogno che la squadra lo supporti. Non si può pensare che basti solo lui".

Il difensore 39enne, quindi, ha sottolineato che Cristiano Ronaldo è capace di fare delle cose incredibili, ma che allo stesso tempo necessita della giusta collaborazione da parte dei compagni perché non può vincere le partite da solo. CR7 per la Juventus è un punto di riferimento anche a livello morale, e Allegri vuole tenerselo stretto.