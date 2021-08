La Juventus in questi giorni di mercato potrebbe 'regalarsi' altri importanti acquisti. Molto dipenderà evidentemente dalle cessioni della società bianconera, anche perché l'obiettivo rimane quello di non appesantire troppo il bilancio. I principali indiziati a lasciare Torino sono Cristiano Ronaldo (possibile trasferimento al Paris Saint Germain o al Manchester City) e Weston McKennie, che ha mercato in Inghilterra e in Germania. Non è però da scartare la partenza di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha subito un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo fuori circa 3 settimane.

Difficile trovare società in grado di acquistare il suo cartellino anche perché il gallese ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe però definirsi una clamorosa risoluzione consensuale per Ramsey. A pubblicare questa indiscrezione di mercato è stato Luca Gramellini, per il quale la società bianconera starebbe valutando tale possibilità con una buonuscita per il centrocampista.

Gramellini su Ramsey

L'opinionista e blogger Luca Gramellini sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato: "Non escludo a priori che alla Juventus stiano valutando la possibilità di una risoluzione consensuale con tanto di buonuscita". La società bianconera potrebbe quindi decidere di lasciar partire il gallese a parametro zero pur di alleggerire il monte ingaggi.

Ramsey ha un contratto fino a giugno 2023 con la società bianconera. Potrebbe però ricevere una buonuscita importante, così da evitare di sobbarcarsi il suo ingaggio anche nella stagione 2022-2023. Tanti i commenti al tweet di Gramellini, gran parte dei quali a sostegno di un addio del centrocampista gallese.

I commenti degli utenti al tweet di Gramellini

"Ma perché non ci teniamo Fagioli che è buon prospetto, al posto di puntare su Ramsey, quando rientrerà dall'infortunio poi deve recuperare la condizione ecc..e nel frattempo si rompe ancora è un circolo vizioso". Queste il commento di un utente che suggerisce alla Juventus di dar fiducia al centrocampista classe 2001 Fagioli, che però potrebbe lasciare in prestito la società bianconera in questi ultimi giorni di mercato.

Un altro utente ha sottolineato invece l'importanza di inserire un tetto ingaggi per i giocatori, soprattutto in considerazione di un giocatore come Ramsey che negli anni alla Juventus non avrebbe dimostrato di valere i 7 milioni di euro netti d'ingaggio a stagione. Un altro utente ha scritto: "Ramsey non andava preso. Lui è sempre stato solo un buon giocatore, nel tempo diventato fragile. La responsabilità è di chi gli ha offerto quell'ingaggio pazzesco".