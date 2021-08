La Juventus nelle prossime ore potrebbe definire l'acquisto di Manuel Locatelli. La società bianconera potrebbe incrementare l'iniziale offerta da circa 30 milioni di euro presentata al Sassuolo. Il nazionale italiano rimane quindi il preferito per la mediana. Allegri infatti lo stima molto perché completo. E' bravo infatti non solo nell'impostazione di gioco ma anche nel garantire equilibrio. Inoltre ha dimostrato all'Europeo di essere abile negli inserimenti. Potrebbero garantire diversi gol a stagione. Si è parlato però di due acquisti a centrocampo.

La società bianconera sarebbe interessata anche a Miralem Pjanic, che probabilmente lascerà il Barcellona durante il Calciomercato estivo. Il suo eventuale arrivo però potrebbe concretizzarsi solo con la cessione di un centrocampista. Il giocatore non considerato utile al progetto sportivo bianconero è Aaron Ramsey, che Allegri sta schierando davanti alla difesa nelle amichevoli estive. Attualmente però non sono arrivate offerte per il gallese. Per questo potrebbe rimanere in bianconero. Con la sua eventuale permanenza difficilmente arriverà anche Pjanic.

Ramsey potrebbe rimanere in bianconero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un solo centrocampista durante il calciomercato estivo.

L'eventuale ed ulteriore innesto nella mediana dipende infatti dalla cessione di Ramsey. Il gallese però attualmente non avrebbe ricevuto offerte importanti. Per questo non è da scartare la possibilità rimanga in bianconero con Allegri che potrebbe valorizzarlo davanti alla difesa. Si era parlato di un interesse concreto di società inglesi e del Milan ma l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione da contratto non agevola una sua eventuale partenza.

Ramsey è arrivato a parametro zero alla Juventus nell'estate 2019. Una sua cessione quindi garantirebbe una plusvalenza finanziaria alla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Daniele Rugani qualora arrivasse un'importante offerta. Il difensore toscano interesserebbe alla Lazio. Se dovesse partire la società bianconera potrebbe acquistare German Pezzella, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022.

Potrebbero partire anche alcuni giovani bianconeri per dar loro la possibilità di maturare esperienza. Ci si riferisce a Nicolò Fagioli e a Filippo Ranocchia, che hanno mercato in Serie B. Dovrebbe invece rimanere Mattia De Sciglio. Allegri infatti vorrebbe la sua conferma per la sua duttilità. Può infatti giocare sia sulla fascia difensiva destra che sulla fascia sinistra.