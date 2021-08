La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo in questi ultimi giorni di sessione. L'arrivo dell'agente sportivo di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes a Torino potrebbe portare ad un clamoroso addio del portoghese alla società bianconera. Si parla di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain o al Manchester City. Cristiano Ronaldo potrebbe non essere l'unico partente di questi ultimi giorni di mercato. Si parla infatti del possibile addio di Weston McKennie, che piace ad alcune società inglesi e al Bayern Monaco.

Sempre la società bavarese sarebbe interessata al terzino destro della Juventus Danilo, che i bianconeri valutano circa 30 milioni di euro. Il Bayern Monaco vorrebbe offrire come contropartita tecnica il centrocampista Corentin Tolisso, che però non interesserebbe alla Juventus. Un eventuale scambio di mercato potrebbe concretizzarsi solo se i bavaresi dovessero decidere di inserire come contropartita Leon Goretzka, in scadenza di contratto a giugno 2022.

La Juventus potrebbe accettare Goretzka come contropartita tecnica per Danilo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe disposta a cedere Danilo al Bayern Monaco per circa 30 milioni di euro o eventualmente in cambio del cartellino del centrocampista tedesco Leon Goretzka.

Il nazionale tedesco piace in particolar modo a Massimiliano Allegri perché in grado di garantire fisicità ed inserimenti nell'area avversaria. A facilitare l'eventuale scambio di mercato fra Danilo e Goretzka potrebbe essere il contratto in scadenza a giugno 2022 del centrocampista. Di certo il tedesco vorrà un ingaggio importante, il motivo per cui non avrebbe ancora sottoscritto il prolungamento di contratto con il Bayern Monaco dipenderebbe proprio dalla distanza fra richieste d'ingaggio del giocatore e offerta della società bavarese.

Il mercato della Juventus

La Juventus però valuta altri profili per il centrocampo. Nel caso in cui dovesse partire Weston McKennie la società bianconera andrebbe a guadagnare una somma importante da investire sul mercato. Si parla di un interesse concreto per il francese Aurelien Tchouameni, che il Monaco valuta circa 30 milioni di euro.

La mancata qualificazione alla Champions League della società francese (eliminata nei preliminari dallo Shakhtar Donetsk) potrebbe agevolare la sua partenza. Altri giocatori che piacciono alla società bianconera per la mediana sono Tanguy Ndombele del Tottenham e Axel Witsel del Borussia Dortmund. Il centrocampista belga va in scadenza di contratto a giugno 2022 e il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro.