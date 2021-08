La Juventus in questi giorni di mercato potrebbe decidere di rinforzare ulteriormente la rosa. Molto dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare. D'altronde, l'obiettivo rimane quello di non appesantire ulteriormente il bilancio d'esercizio, condizionato in queste due ultime stagioni dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Si parla, ad esempio, del possibile arrivo di un centrocampista qualora dovesse partire un altro. Uno dei principali indiziati a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che Allegri sta schierando in questo inizio di stagione davanti alla difesa.

La Juventus spera in un'offerta dall'Inghilterra. Se così non dovesse essere, la società bianconera potrebbe cercare di effettuare uno scambio di mercato con il Milan offrendo il gallese per il difensore Alessio Romagnoli. Ramsey, infatti, piace alla società rossonera e potrebbe essere il trequartista ideale per il 4-2-3-1 di Pioli. Allo stesso tempo, la Juventus alleggerirebbe il monte ingaggi rinforzandosi con un difensore mancino, che sarebbe l'alternativa a Chiellini.

Possibile scambio di mercato Ramsey-Romagnoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Milan e Juventus potrebbero effettuare uno scambio negli ultimi giorni della sessione estiva. I rossoneri potrebbero offrire il cartellino di Romagnoli per Ramsey, in una trattativa che si definirebbe alla pari.

Entrambe le società andrebbero evidentemente a risolvere una determinata esigenza: il Milan avrebbe il trequartista sostituto di Calhanoglu, la Juventus l'alternativa in difesa. Se si dovesse concretizzare tale scambio, i bianconeri potrebbero successivamente cedere Rugani (valutato circa 10 milioni di euro) e poi eventualmente investire su un centrocampista di qualità.

Il giocatore ideale potrebbe essere Miralem Pjanic, che è oramai considerato non utile al progetto sportivo del Barcellona.

Pjanic possibile acquisto della Juventus

Il tecnico Koeman non ha convocato Miralem Pjanic neanche per la seconda giornata di campionato contro l'Athletic Bilbao. Segnale evidente di come sia considerato cedibile dalla società catalana, che potrebbe cederlo in prestito gratuito.

Pjanic sarebbe disposto ad accettare un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna in Spagna pur di ritornare alla Juventus. Sul centrocampista, però, ci sarebbe l'interesse concreto anche di Milan, Inter, Napoli e Roma. La società bianconera, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe effettuare anche alcune cessioni in prestito. Filippo Ranocchia potrebbe trasferirsi al Vicenza, Radu Dragusin interessa al Cagliari.