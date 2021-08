Jorge Mendes, il procuratore di Cristiano Ronaldo si trova a Torino. Secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, l'agente del fuoriclasse portoghese è giunto in Italia per passare la serata con il suo assistito e parlare del suo futuro. L'obiettivo sarebbe quello di portare il calciatore lontano dall'Italia e dai colori bianconeri per farlo approdare in Inghilterra, precisamente a Manchester, sponda City. Alla fine del mercato manca meno di una settimana, con la chiusura che ci sarà giorno 31 agosto. Jorge Mendes potrebbe presentare un'offerta al club allenato da Pep Guardiola già nella giornata di oggi 26 agosto, anche se potrebbe non trattarsi di un'offerta definitiva.

Va ricordato che Cristiano Ronaldo pesa sul bilancio della Juventus per 29 milioni di euro.

Juventus-Mendes: ancora non si sono incontrati

Sembrerebbe che ancora la Juventus ed il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes non si siano incontrati per parlare di un eventuale futuro del portoghese lontano da Torino. Appare possibile che le parti si vedano in giornata. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, sarebbero due le compagini che vorrebbero il fuoriclasse, ovvero gli inglesi del Mancester City ed i francesi del Paris Saint Germain. La squadra allenata da Guardiola ha visto sfumare l'arrivo tra le propria fila dell'attaccante Harry Kane, rimasto al Tottenham.

Dall'altra parte, il PSG potrebbe tentare l'assalto a CR7 nel caso in cui Mbappé si trasferisse agli spagnoli del Real Madrid che hanno presentato un'offerta di 160 milioni, ad ora rifiutata. L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Francia significherebbe la possibilità di giocare con Lionel Messi.

I possibili sostituti per la Juventus

Se Cristiano Ronaldo ha intenzione di lasciare la Juventus, il club del presidente Agnelli difficilmente potrebbe riuscire a fermarlo. I segnali dell'addio del portoghese dopo 3 anni di bianconero sono stati numerosi. L'ultimo, probabilmente, risale al match d'esordio della Juve in campionato, con Max Allegri che ha lasciato CR7 in panchina optando per un attacco composto da Dybala e Morata.

Il fuoriclasse è entrato nella ripresa e gli è stato annullato il gol del 2-3 allo scadere per fuorigioco.

L'arrivo di Cristiano Rolando al Manchester City di Guardiola potrebbe scatenare un effetto domino con vari club coinvolti come PSG e Real. I bianconeri si starebbero guardando attorno per sondare le possibili alternative a CR7. Proprio guardando in casa City, ci sarebbe l'interesse per la punta brasiliana Gabriel Jesus, che potrebbe rientrare nell'operazione che condurrebbe il portoghese in Inghilterra. Le indiscrezioni sui sostituti riguarderebbero anche l'argentino ex Inter Mauro Icardi, proprio del Paris Saint Germain.