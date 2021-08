Il Benevento è ancora in attesa dell'offerta per Lapadula per poi poter affondare il colpo su Inglese. Se entro i prossimi giorni non dovesse arrivare nessuna proposta concreta, i giallorossi sanniti terranno Lapadula dando al calciatore una nuova occasione in vista della prossima Serie B. Nei giorni scorsi, Gianluca Lapadula era stato accostato a Fiorentina e Udinese soprattutto. Ma a oggi non ci sono passi avanti concreti.

Il Monza pensa a Matteo Gabbia del Milan per la difesa. Il giocatore ha già debuttato in Serie A ed è stato anche un punto fermo della difesa milanista nella prima parte della scorsa stagione nonostante la giovane età.

Palacio-Brescia: è fatta

Palacio ha deciso: andrà al Brescia. Il Como nei giorni scorsi è stato molto vicino al calciatore ma come avevamo già anticipato ieri, il Brescia ha fatto un passo avanti nelle ultime ore, probabilmente proprio per la conoscenza e la grande stima che ci sono tra l'ex attaccante del Bologna e mister Filippo Inzaghi che proprio al Bologna lo ha allenato in passato.

Ma non è solo questo il colpo del Brescia, che prepara anche l'arrivo di Mehdi Leris dalla Sampdoria. Probabilmente Leris arriverà in prestito secco, ma la formula non è stata ancora definita totalmente.

Galabinov alla Reggina: domani le visite

Colpaccio della Reggina che da tempo cercava un bomber e l'ha trovato in Galabinov, ex attaccante dello Spezia: il bulgaro era la prima scelta per la Reggina, insieme a Di Carmine che a questo punto dovrebbe saltare.

Galabinov è sicuramente un grande acquisto per la società di Luca Gallo che sta cercando di costruire una squadra di livello per la Serie B. L'attaccante ex Spezia domani farà le visite mediche per gli amaranto, poi sarà ufficializzato il suo acquisto. In attacco la Reggina ha già preso Tumminello che arriva dall'Atalanta. Il giocatore ex Lecce arriva in riva allo stretto in prestito secco.

Le altre trattative di calciomercato di Serie B

Resta molto attivo il calciomercato di Serie B. Il Perugia sta cedendo l'attaccante Melchiorri al Siena, in serie C. Il Cosenza ha preso Carraro che, nonostante la giovane età (classe 1998) ha già tanta esperienza avendo vestito le maglie di Frosinone, Foggia, Perugia e Pescara e avendo racimolato circa 100 presenze in Serie B.

Il Parma pensa a Romagnoli dell'Empoli per rafforzare la difesa, che nel match di Coppa Italia perso 3-1 contro il Lecce ha evidenziato lacune importanti.

Il Lecce che ha venduto il difensore Riccardi alla Triestina, sta pensando a Estevez per rafforzare la squadra. Resta fredda la pista che porta a Segre per cui comunque nei giorni scorsi Pantaleo Corvino ha fatto un timido sondaggio. L'Ascoli pensa a uno scambio D'Agostino-De Paoli con il Monopoli.