Palombi ha deciso: il suo futuro sarà all'Alessandria. L'ex attaccante del Pisa giocherà con una neopromossa in Serie B. Una situazione che si è sbloccata nelle ultime ore. L'Alessandria aveva fatto un sondaggio anche per altri attaccanti ma nelle ultime ore la scelta è ricaduta su Simone Palombi.

Paloschi- Reggina: si può, ma sullo sfondo resta Di Carmine

Paloschi è sempre vicino all'accordo con una società di serie B. Infatti non è tramontata l'idea della Reggina che è vicina al giocatore da giorni, avendo offerto un contratto annuale più opzione per il secondo anno.

La Reggina però ha sempre un occhio puntato su Samuel Di Carmine come prima scelta. Il calciatore vorrebbe giocarsi le sue occasioni ancora in Serie A, ma l'idea Reggina resta in piedi e potrebbe stuzzicarlo. L'idea è che se dovesse scendere di categoria, Di Carmine lo farebbe solo per i calabresi, visto che sembra ormai essersi defilata l'idea che lo portava alla Cremonese. A giorni, si attende la sua scelta. Nel frattempo, la Reggina ha preso Tumminello, attaccante dell'Atalanta di cui si parlava tanto bene anni fa ma che adesso ha bisogno di rilancio dopo alcune stagioni sfortunate e segnate da infortuni.

Le altre trattative di calciomercato in Serie B

Restando al calciomercato di serie B, è praticamente fatta per il passaggio al Monza del centrocampista Zanellato del Crotone.

I brianzoli cercano ancora una punta importante per la categoria, ma sia Nzola dello Spezia che Ounas del Napoli sembrano obiettivi irraggiungibili. Intanto Galliani ha messo le mani su Luca Marrone, difensore anch'egli in arrivo dal Crotone. Percorso inverso farà l'attaccante Maric, arrivato come uno degli acquisti più costosi della societá brianzola nella scorsa estate (era stato capocannoniere nel campionato sloveno), ma mai realmente ambientato nel campionato di Serie, B dove ha deluso.

Maric era stato richiesto anche dalla Cremonese nei giorni scorsi, ma alla fine l'ha spuntata il Crotone con questa maxi-operazione. La Ternana, dopo Donnarumma, ha preso Martella e Falcone.

L'Ascoli ha preso Petrelli in prestito dal Genoa ed è vicino all'attaccante Emmanuel Riviere, ex del Cosenza. A proposito di Cosenza, il club calabrese ha ricevuto un rifiuto dal fantasista El Allouchi che ha preferito andare a giocare in Marocco e ora continua a cercare un giocatore con le sue caratteristiche.

Spunta un centrocampista per il Lecce

Il Lecce sta pensando ad un centrocampista importante per la categoria: Segre del Torino. Su di lui é forte anche l'interesse di Spal (da cui il Lecce ha comprato l'esterno offensivo brasiliano, Strefezza) e Alessandria. Il centrocampista ha una buona esperienza in Serie B avendo militato con le maglie di Venezia, Chievo Verona e proprio Spal, dove aveva giocato in prestito.