Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento potrebbe restare nella squadra campana.

La sua esperienza con i colori giallorossi non è stata delle migliori e lo scorso anno il Benevento aveva puntato proprio su di lui per potersi salvare. Si aspettava i suoi gol, i suoi guizzi, i suoi assist, ma Lapadula ha deluso le aspettative. Questa delusione avrebbe portato il Benevento a pensare ad una cessione dell'attaccante che il club del patron Vigorito aveva cercato con insistenza la scorsa estate. Negli ultimi giorni il Benevento avrebbe pensato anche a un sostituto di grande livello.

Il punto è che senza la partenza di Lapadula, non arriveranno altri attaccanti e l'attaccante per ora non ha ricevuto vere offerte se non i timidi interessamenti di Udinese, Sampdoria e Fiorentina. A questo punto, i sanniti si sono dati una deadline: se entro il 20 agosto Lapadula non avrà ricevuto offerte importanti, allora resterà a Benevento.

Palacio-Brescia, si può fare

Rodrigo Palacio è una delle telenovele di questo Calciomercato estivo. Cercato dal Pisa, dalla Reggina, dal Como e dal Brescia, il calciatore non ha ancora deciso dove andrà a giocare il prossimo anno e si è guardato intorno anche con l'idea di poter restare in Serie A per giocarsi le sue chances. Nelle ultime ore, sembrava essersi creato un testa a testa tra il Como ed il Brescia per arrivare all'attaccante ex Bologna.

Proprio le rondinelle però sembrano avere un vantaggio: mister Filippo Inzaghi. Palacio conosce molto bene il mister per averlo avuto nel Bologna e questa particolarità potrebbe pesare molto sulla decisione dell'attaccante.

In ogni caso, il Brescia continua a seguire Gaetano Letizia e Nicolas Viola. Anche questi sono stati entrambi calciatori delle squadre di mister Inzaghi in passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo il Como ha virato sugli attaccanti Cerri e La Gumina, praticamente a un passo dal vestire la maglia del club lombardo.

Mancosu-Lecce: si muove la Spal

Mancosu andrà via dal Lecce. Nei giorni scorsi la voce del calciomercato aveva parlato di un possibile scambio tra Ciano del Frosinone e Mancosu del Lecce, ma al momento si è trattato soltanto di un'idea, un pour parler che non ha portato a nulla di concreto.

Nelle ultime ore per Marco Mancosu si è fatta avanti la Spal di Tacopina. I rapporti tra i due club, che nei giorni scorsi hanno chiuso in pochissimo tempo l'affare Strefezza passato al Lecce per 600 mila euro, sono idilliaci e non è da escludere che alla fine Mancosu possa andare a giocare proprio nea Spal.

Due colpi di calciomercato per il Crotone

Il Crotone, retrocesso dalla Serie A, ha concluso due affari stamane. Dal Monza è arrivato Maric, attaccante giunto in Italia lo scorso anno dopo aver realizzato 20 reti in Slovenia ma che non è riuscito a imporsi in Serie B. Dal Sassuolo arriva invece Marco Sala. Per l'attaccante si tratta di una trattativa conclusa in prestito con diritto di riscatto, mentre Sala arriva al Crotone in prestito secco.