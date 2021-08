L'Inter potrebbe formalizzare una cessione nelle prossime ore. Si tratta di quella di Valentino Lazaro che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe vicino al passaggio al Benfica. Il calciatore austriaco dovrebbe raggiungere l'ex compagno Joao Mario (ai tempi dell'Inter) con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto.

Una trattativa che starebbe decollando in seguito ad una promessa fatta da Lazaro a Rui Costa, presidente della squadra lusitana. L'esterno destro, infatti, avrebbe garantito al massimo dirigente del Benfica che si sarebbe trasferito nella sua squadra se si fosse qualificata alla prossima edizione della Champions League.

In effetti, la formazione allenata da Jorge Jesus è riuscita a superare i preliminari a spese del Psv Eindhoven.

Inter: sarebbe ancora in piedi l'ipotesi Keita Baldé

L'Inter, per quanto riguarda il mercato in entrata, se non dovesse riuscire ad arrivare a Gianluca Scamacca del Sassuolo, potrebbe virare su Keita Baldé. Questi potrebbe arrivare alla Pinetina soprattutto se dovesse partire Alexis Sanchez, e avrebbe già il benestare di Simone Inzaghi che lo conosce sin dai tempi della Lazio.

La trattativa per l'attaccante del Monaco sarebbe alla portata del club nerazzurro perché low-cost. Diverso, invece, sarebbe il discorso per Scamacca, per il quale il Sassuolo potrebbe accettare un prestito con diritto di riscatto fissato a 15-20 milioni di euro.

L'attaccante degli emiliani sarebbe seguito anche dal Verona, anche se gli scaligeri hanno già acquistato Simeone.

Nandez sarebbe sempre nel mirino dei dirigenti dell'Inter

Da Cagliari potrebbe arrivare nelle ultime ore di mercato anche Nahitan Nandez, con il quale Marotta avrebbe già un accordo di massima. L'uruguaiano - allontanatosi dai radar nerazzurri dopo l'arrivo di Denzel Dumfries - avrebbe rifiutato le proposte provenienti dall'estero perché avrebbe già scelto l'Inter.

Il Cagliari vorrebbe circa 20 milioni di euro, mentre i dirigenti nerazzurri preferirebbero chiudere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

L'ex Boca Juniors - seguito dall'Atalanta - potrebbe riavvicinarsi all'Inter soprattutto se dovesse andare via Arturo Vidal. Il cileno, che percepisce uno stipendio da circa 6 milioni di euro piuttosto pesante per le casse della società milanese, sarebbe sempre in uscita nonostante la rete segnata nel match vinto contro il Genoa per 4-0.

Sulle sue tracce ci sarebbero dei club sudamericani, ma l'ingaggio oneroso starebbe bloccando qualsiasi tipo di accordo.

Dovrebbe invece restare alla corte di Simone Inzaghi l'attaccante Martin Satriano. Il 20enne diventerebbe così la quinta punta a disposizione dopo il passaggio in prestito di Andrea PInamonti all'Empoli. L'uruguaiano, seguito da Monza e Crotone, avrebbe convinto il tecnico nerazzurro dopo le partite giocate nel precampionato. Infine sembra destinato alla conferma anche Vecino, nonostante l'interesse del Napoli.