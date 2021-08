L'arrivo di Correa all'Inter permette al tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi di poter contare su una punta che conosce bene avendola allenata già alla Lazio. Insieme a Dzeko, Lautaro Martinez ed all'infortunato Sanchez, il mister dei lombardi dispone di una reparto offensivo di tutto rispetto che ha dovuto fare a meno del suo attaccante principale Lukaku, passato al Chelsea nel corso di questa sessione estiva di mercato. Alla fine la Lazio del presidente Lotito ha ceduto alla formula proposta da Marotta, ovvero 5 milioni di euro per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto, più un milione di un bonus.

Però, il club campione d'Italia potrebbe non fermarsi con gli acquisti riguardanti gli attaccanti e non è escluso l'arrivo di un altro calciatore.

Problemi fisici per Sanchez

Con l'uscita di Pinamonti, direzione Empoli è tempo di bilanci in casa Inter. Il cileno Sanchez è ancora alle prese con guai fisici che starebbero portando i nerazzurri a guardarsi intorno per portare alla corte di Inzaghi un altro attaccante per rinforzare il reparto e considerando che i lombardi saranno impegnati anche in Champions League, oltre che in campionato con l'obiettivo di passare il girone. Proprio nel pomeriggio di oggi giovedì 26 agosto 2021, l'Inter conoscerà i propri avversari.

Keita Balde possibe novità per l'attacco dell'Inter

Il nome nuovo per l'attacco dell'Inter sarebbe quello di Keita Balde, giocatore del Monaco che ha già indossato la casacca nerazzurra ed in Italia ha già giocato con Lazio e Sampdoria. Il calciatore avrebbe intenzione di andare via dalla squadra monegasca e sarebbe di suo gradimento trovare un'alternativa per soddisfare le sue ambizioni professionali.

Proprio come Correa, Keita Balde è già stato allenato da Simone Inzaghi quando vestiva la maglia biancoceleste. Il 26enne attualmente legato al Monaco da un contratto che scade il 30 giugno 2022. A far crescere il desiderio dello spagnolo di lasciare il Monaco andrebbe anche presa in considerazione l'eliminazione per mano dello Shaktar Donetsk di De Zerbi dalla prossima Champions League.

Si tratterebbe di un ritorno per Keita Balde a distanza di tre anni dall’ultima volta con la maglia dell’Inter.

Scamacca l'altro nome sul taccuino

Keita Balde, però, non sarebbe l'unico nome sul taccuino dell'Inter. I campioni d'Italia sarebbero interessati anche all'italiano Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo su cui sarebbe forte il pressing di compagini quali Sampdoria e Verona. I neroverdi non avrebbero ancora deciso se far restare Scamacca con loro, magari come alternativa a Ciccio Caputo, oppure se lasciarlo partire con la formula del prestito.