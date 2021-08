Il viaggio di Jorge Mendes con destinazione Torino sta agitando il Calciomercato estivo. Si pensa, infatti, che il procuratore sia arrivato in Italia per parlare con la Juventus del futuro di Cristiano Ronaldo. Sull'asso portoghese potrebbe esserci il Manchester City che, dopo aver dovuto desistere dall'obiettivo rispondente al nome di Harry Kane (il quale ha comunicato che resterà al Tottenham) potrebbe virare su CR7. Sullo sfondo potrebbe esserci sempre il Paris Saint-Germain, soprattutto se, dopo il lungo braccio di ferro di queste settimane, alla fine il Real Madrid dovesse riuscire a mettere le mani su Mbappé.

Nonostante Cristiano Ronaldo, però, sembra che il procuratore portoghese nel suo confronto con i dirigenti juventini possa proporre uno scambio che vedrebbe coinvolto un altro giocatore, Aaron Ramsey.

La Juventus fin dall'inizio di questa sessione estiva del mercato sta cercando di vendere Ramsey. Il gallese avrebbe degli estimatori in Premier League, ma le attenzioni dei club interessati a lui sarebbero scemate di fronte all'ingaggio da 7 milioni di euro più bonus che attualmente percepisce dalla società del presidente Andrea Agnelli. Jorge Mendes però potrebbe prospettare alla dirigenza bianconera una via d'uscita, ossia uno scambio con Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton.

La squadra britannica valuta il 24enne mediano lusitano intorno ai 30 milioni di euro.

Dunque, resta da capire se la proposta di accordo sarebbe per uno scambio alla pari, oppure se i bianconeri dovrebbero aggiungere un conguaglio economico minimo accanto al cartellino di Ramsey.

In prospettiva potrebbe essere un'idea allettante per la compagine torinese che, in un colpo solo, si libererebbe del 30enne gallese che finora non ha lasciato un segno indelebile nella sua esperienza con la maglia bianconera, e allo stesso tempo porterebbe a casa un giocatore, Neves, le cui qualità si sposerebbero bene con l'idea di calcio di Allegri.

Il nazionale portoghese, infatti, è il classico mediano che può piazzarsi davanti alla difesa, ovvero il ruolo nel quale il tecnico juventino ha provato e ha schierato in queste settimane Ramsey.

Al momento potrebbe essere un'idea di mercato ma, siccome ormai mancano pochi giorni al 31 agosto, quando chiuderà la finestra estiva, se dovesse esserci la volontà da parte della Juventus di avviare una trattativa col Wolverhampton per lo scambio Ramsey-Neves, sarebbe necessario dare un'accelerata alle operazioni.

Un'insidia per la Vecchia Signora potrebbe essere rappresentata dal Manchester United che starebbe seguendo con attenzione il centrocampista ex Porto.

Manchester United: occhi puntati su Ruben Neves

Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe interessato a Ruben Neves, e potrebbe sferrare l'assalto al giocatore del Wolverhampton a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Solskjaer, allenatore dei Red Devils, quando gli è stato chiesto se arriveranno altri calciatori, è sembrato piuttosto scettico, lasciando intendere che la campagna di rafforzamento della sua squadra possa essersi conclusa con gli arrivi di Varane, Jadon Sancho e Tom Heaton.

In realtà, sembra che la proprietà statunitense del Manchester United voglia piazzare qualche altro colpo per migliorare ulteriormente l'organico e andare all'assalto di quel titolo della Premier League che manca dal 2013.

Per questo motivo, non si esclude che prima del 31 agosto possa presentare al Wolverhampton un'offerta per Ruben Neves, a meno che nel frattempo non sia stato messo nero su bianco l'eventuale scambio con lo juventino Ramsey.