L'Inter continua a cercare di concludere importanti trattative per il mercato che riguardano soprattutto i ruoli di terzino e di centrocampista. La società non può permettersi di avanzare offerte troppo elevate a causa dei vari problemi economici scaturiti dalla pandemia, per questo motivo ha bisogno prima di vendere alcuni calciatori per potersi permettere di acquistare i nuovi giocatori tanto richiesti da mister Inzaghi.

Nandez è ritornato a Cagliari dopo le vacanze, l'Inter cerca l'accordo con il club sardo per l'uruguaiano

Continuano le trattative tra Cagliari e Inter per l'acquisto del giocatore uruguaiano Nahitan Nandez.

Il calciatore è da poco atterrato all'aeroporto di Cagliari ed è tornato dalle vacanze post Coppa America. Alla competizione continentale ha partecipato con la maglia della selezione uruguaiana, non riuscendo però a centrare l'obiettivo di sollevare il trofeo.

Le prime parole del centrocampista ancora in forza al Cagliari sono state di felicità per essere ritornato in territorio sardo. Il centrocampista ha specificato che non sa ancora niente di quello che sarà il suo futuro, e ha fatto capire che almeno per il momento il suo obiettivo è il Cagliari. Non ha avuto ancora l'opportunità di parlare con il suo agente per quanto riguarda l'offerta presentata dall'Inter che lo vuole fortemente con la maglia dei nerazzurri.

L'Inter monitora le offerte giunte per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez

Per quanto riguarda invece i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono allenati al Suning training Center di Appiano Gentile. Nell'ultimo mese di mercato intanto continua l'assalto sia a Romelu Lukaku che al Toro Martinez con i due attaccanti che sono corteggiati fortemente dalla Premier League, principalmente dal Chelsea disposto a far pazzie per aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante belga.

Stando a ciò che ha riportato la Gazzetta dello Sport il Chelsea avrebbe offerto ben 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso per ottenere Romelu Lukaku la società nerazzurra non sembra intenzionata a volerlo cedere, ma bisogna comunque sottolineare il fatto che il Chelsea è pronto ad aumentare l'offerta spingendosi a 130 milioni di euro.

In quel caso l'Inter dovrà pensare bene a cosa fare con il giocatore.

Per quanto riguarda invece l'argentino Lautaro Martinez continua l'interesse da parte del Tottenham del DS Fabio Paratici. L'Inter anche in questo caso vorrebbe trattenere il giocatore, ma in caso di un'offerta superiore ai 90 milioni di euro la società incomincerà a pensare alla cessione del giocatore.