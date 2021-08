Parte la Serie A e l'Inter avrà il difficile compito di difendere il titolo di campioni d'Italia conquistato l'anno scorso. I nerazzurri apriranno il campionato affrontando il Genoa allo stadio Meazza sabato 21 agosto alle ore 18:30. Padroni di casa che, nonostante alcune cessioni pesanti, puntano a confermarsi ai vertici, mentre gli ospiti hanno come obiettivo una salvezza tranquilla, così come successo l'anno scorso. L'ultimo precedente ha visto il club meneghino affermarsi con un netto 3-0 a San Siro nella scorsa stagione, a fine febbraio.

Le ultime su Inter-Genoa

L'Inter ha dovuto fare i conti con perdite importanti in questa stagione. Sono stati ceduti Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus inclusi, e Romelu Lukaku, ceduto alla cifra record di 115 milioni di euro, oltre ad essere andato via Antonio Conte. La società nerazzurra, in questo nuovo ciclo, ha deciso di affidare la panchina a Simone Inzaghi. In entrata sono arrivati Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, che potrebbero tutti essere in campo da titolari in questa sfida. Buono il precampionato svolto dai nerazzurri, chiuso con la netta vittoria nell'amichevole disputata contro la Dinamo Kiev per 3-0 sabato scorso.

Anche il Genoa ha perso un elemento importante come Shomurodov, ceduto alla Roma.

I rossoblu, però, alla fine hanno deciso di tenere Goran Pandev, rinnovando per un altro anno il contratto dell'attaccante macedone. La squadra di Davide Ballardini ha già fatto il suo esordio in una gara ufficiale in questa stagione, in cui punterà ad una salvezza tranquilla. Nei trentaduesimi di coppa Italia è arrivato il successo pirotecnico per 3-2 contro il Perugia allo stadio Ferraris in rimonta, visto che i grifoni erano andati sotto di due reti.

Probabili formazioni Inter-Genoa

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dovrebbe schierarsi con il 3-5-1-1 a causa delle tante assenze in attacco. In avanti ci sarà Edin Dzeko, con Calhanoglu a supporto sulla linea dei trequartisti. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Dumfries, in vantaggio nel ballottaggio con Darmian, e Perisic.

In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Barella, Brozovic e Stefano Sensi.

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, scenderà in campo con il 3-4-1-2. La coppia d'attacco sarà formata da Destro e Pandev, con Hernani a supporto. Cerniera di centrocampo, invece, composta da Sabelli, Badelj, Rovella e Czyborra.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko.

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Pandev.