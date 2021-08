La Juventus continua il lavoro sul mercato alla ricerca dei profili giusti per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. La principale esigenza rimane il centrocampo, nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo contatto telefonico con il Sassuolo per il trasferimento di Manuel Locatelli in bianconero. Le parti, infatti, sembrano essere molto vicine, almeno sulla valutazione di mercato del centrocampista. Si tratta di trovare la formula giusta, con la Juventus che vorrebbe l'obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione dei bianconeri alla Champions League.

Si valutano però ulteriori rinforzi anche nel settore avanzato. Nonostante l'arrivo di Kaio Jorge, non è da scartare la possibilità di un arrivo di un'altra punta che sappia giocare in tutti i ruoli del tridente offensivo. Fra i giocatori più graditi da Massimiliano Allegri c'è sicuramente Moise Kean, lanciato alla Juventus proprio dal tecnico toscano nella stagione 2018-2019. Attualmente il nazionale italiano ha un prezzo di mercato intorno ai 20 milioni di euro, somma che la società bianconera difficilmente può spendere.

Possibile scambio di mercato fra Dragusin e Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il difensore Radu Dragusin all'Everton più cash in cambio di Moise Kean.

Uno scambio che potrebbe definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Considerando la valutazione di mercato differente fra i due giocatori, la società bianconera potrebbe aggiungere una somma cash di circa 5 milioni. Kean infatti ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni, Dragusin di 15 milioni di euro. Il nazionale italiano piace anche all'Inter, alla ricerca di un'ulteriore acquisto nel settore avanzato.

Per quanto riguarda il difensore rumeno, negli ultimi giorni si è parlato anche di una sua possibile cessione in prestito al Cagliari, così da consentirgli di maturare esperienza.

Il mercato della Juventus

Il difensore Radu Dragusin potrebbe non essere l'unica cessione in questo calciomercato estivo. La Juventus starebbe valutando infatti le partenze di altri giovani per dar loro la possibilità di giocare titolare.

Dopo Frabotta (finito al Verona) e Felix Correia (trasferitosi al Parma) potrebbe toccare anche a Hamza Rafia lasciare in prestito la Juventus. Il trequartista algerino, infatti, sarebbe vicino al trasferimento allo Standard Liegi, società che gioca nel campionato belga. Intanto, dei giocatori che si sono messi in evidenza durante le amichevoli estive, uno che potrebbe essere promosso dalla Primavera all'under 23 è Matias Soulé.

In caso di partenza di Dragusin, inoltre, Koni De Winter potrebbe diventare il quinto difensore centrale della rosa bianconera.