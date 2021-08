Ultima amichevole per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Il 14 agosto all'Allianz Stadium arriverà l'Atalanta di Gasperini. Dybala dovrebbe essere della sfida, anche se pare che il tecnico bianconero sia intenzionato a farlo partire dalla panchina.

Juventus: contro l'Atalanta ultima amichevole precampionato

Il 21 agosto prenderà il via la Serie A 2021/2022 e tutte le squadra stanno completando la preparazione e disputando le ultime amichevoli. In casa Juventus, dopo la vittoria per 3-1 con il Cesena e quella col Monza nel Trofeo Berlusconi per 2-1, è arrivata la netta sconfitta subita contro il Barcellona per 3-0.

L'ultima amichevole in programma per gli uomini di Allegri è quella con l'Atalanta del 14 agosto all'Allianz Stadium dove ci saranno anche i tifosi. Quasi certamente questa sarà l'occasione per vedere all'opera Paulo Dybala: l'attaccante argentino, infatti, ha recuperato dal recente infortunio e dovrebbe entrare in campo a partita in corso. Invece va verso un posto da titolare Cristiano Ronaldo. Per Allegri sarà un test importante per capire a che punto è la squadra a pochi giorni dalla partenza della nuova stagione.

In difesa dovrebbero giocare Bonucci e Rugani che poi dovrebbero lasciare il posto a De Ligt e Chiellini nel secondo tempo. In porta spazio a Szczesny, mentre a centrocampo dovrebbero giostrare McKennie, Ramsey e Bentancur.

Sugli esterni, invece, Cuadrado e Alex Sandro.

Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Chiesa, Ronaldo e Morata, con Dybala pronto ad entrare nel secondo tempo.

Ecco come potrebbe giocare la Juventus contro l'Atalanta (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Ramsey, Bentancur; Chiesa, Morata, Ronaldo.

Il mercato della Juventus è ancora fermo in attesa di Locatelli e Pjanic

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Sky Sport. Il 14 agosto, a partire dalle ore 20, ci saranno collegamenti dallo stadio per ascoltare le voci dei protagonisti e scoprire le formazioni ufficiali.

La Juventus, intanto, è ancora impegnata sul mercato per rinforzare la rosa.

Al momento mancano due pedine a centrocampo, e gli obiettivi principali sarebbero sempre Locatelli e Pjanic. La trattativa per il centrocampista del Sassuolo potrebbe sbloccarsi prima di Ferragosto, mentre per l'ex Roma i bianconeri starebbero cercando con il Barcellona la soluzione low-cost migliore.