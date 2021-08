L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato in questa sessione estiva di Calciomercato. Fino a qualche giorno fa sembrava potesse essere Lautaro Martinez ad andare via, essendo nel mirino dei top club spagnoli e inglesi, ma alla fine adesso sembra essere Romelu Lukaku il principale indiziato ad andare via, visto che il belga è finito nel mirino del Chelsea. I Blues, per assicurarsi le sue prestazioni, sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra anche superiore ai 130 milioni di euro, avvicinandosi ai 140 milioni di euro. Alla luce di ciò, il club meneghino avrebbe cominciato a muoversi per il potenziale sostituto.

Un 'Gallo' per l'Inter

L'Inter avrebbe cominciato a sondare diverse piste per individuare il sostituto ideale di Romelu Lukaku. L'idea della società nerazzurra sarebbe quella di provare a prendere due giocatori per il reparto avanzato, andando completamente a rivoluzionare l'attacco. Si è parlato di Duvan Zapata, ma il centravanti colombiano non sarebbe l'unico sul taccuino del club meneghino. L'ultima idea, infatti, porterebbe al centravanti del Torino, Andrea Belotti, che potrebbe lasciare il Torino in questa sessione di calciomercato essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Le trattative per il rinnovo vanno avanti ma stentano a decollare e i granata non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Il "Gallo", tra l'altro, ha avuto un ruolo fondamentale nella salvezza del Toro nell'ultima annata, avendo messo a segno ben tredici reti, collezionando sei assist, dimostrando di poter giocare sia con una prima che con una seconda punta. Anche per questo l'Inter starebbe pensando anche all'acquisto di un altro attaccante tra Correa e Edin Dzeko, con il secondo preferito costando molto di meno, pur essendo in età più avanzata rispetto all'argentino della Lazio.

La possibile trattativa con il Torino

Il Torino non può ritenere incedibile Andrea Belotti alla luce della sua situazione contrattuale e per questo motivo è pronto a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del suo futuro con l'Inter. La valutazione del centravanti si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica, che possa farla alzare anche intorno ai 30 milioni di euro.

Il nome che potrebbe interessare ai granata è uno tra Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, valutati entrambi 10 milioni di euro. Con un conguaglio da 20 milioni più il cartellino di uno dei due giocatori potrebbe anche arrivare la fumata bianca. Affare che permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza in casa nerazzurra, oltre a liberarsi di un ingaggio di un giocatore che non rientra nei piani di Simone Inzaghi.