In casa Inter continua a tenere banco la questione Romelu Lukaku, che si candida ad essere il vero e proprio tormentone di mercato di questa sessione estiva. Il centravanti belga è finito nel mirino del Chelsea, che sta lavorando per il ritorno a Londra di Big Rom, con la fumata bianca che non sembrava così lontana. E, invece, qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore con il presidente nerazzurro, Steven Zhang, che starebbe riflettendo sul futuro del classe 1993 dopo aver parlato con i propri dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, e non sono esclusi colpi di scena anche nelle prossime ore.

Le riflessioni di Steven Zhang

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più avvolto nel mistero. Sul centravanti belga c'è il forte interesse del Chelsea, pronto a fare follie, tanto da mettere sul piatto 130 milioni di euro, una cifra che sistemerebbe definitivamente i conti della società nerazzurra, oltre ad avere il tesoretto necessario per rinforzare gli altri reparti.

Ma dalla Cina potrebbe arrivare un clamoroso dietrofront. Secondo rumors di mercato, infatti, il presidente dell'Inter Steven Zhang starebbe riflettendo sull'eventuale cessione del suo numero nove e tutto ciò che potrebbe comportare. Se da un lato porterebbe una cifra monstre con relativa plusvalenza, dall'altra la squadra sarebbe molto meno competitiva, con il rischio di non arrivare tra le prime quattro, perdendo gli introiti della Champions League.

Da non sottovalutare nemmeno l'effetto domino, visto che l'addio di Big Rom potrebbe portare alcuni compagni a spingere per la cessione, su tutti Stefan De Vrij, da cui provengono sirene dall'Inghilterra anche su spinta del suo agente, Mino Raiola, e Lautaro Martinez, che piace ai top club spagnoli e inglesi.

La volontà dei dirigenti

A far riflettere il presidente dell'Inter Steven Zhang sull'eventuale cessione di Romelu Lukaku ci sarebbero anche i due dirigenti della squadra nerazzurra, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Anche loro non sono convinti della bontà dell'affare, visto che il club meneghino ha già perso un big come Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi, e per questo è vicino al raggiungimento del fatidico +80 milioni di euro in campagna acquisti.

Alla luce di ciò, si vocifererebbe anche che sia Ausilio che Marotta sarebbero pronti a rassegnare le proprie dimissioni qualora da Nanchino arrivasse il diktat per la cessione di Big Rom, anche perché, probabilmente non tutti i 130 milioni di euro sarebbero utilizzabili sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, anche lui scontento in caso di partenza.