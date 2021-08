L'Inter sta attuando una vera e propria rivoluzione in attacco in questa sessione estiva di Calciomercato. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro, sarà il turno di Andrea Pinamonti, che potrebbe essere ceduto in prestito, ma non finisce qui visto che anche Alexis Sanchez potrebbe andare via, con sirene provenienti dalla MLS.

In entrata è arrivato Edin Dzeko, ma i nerazzurri sono alla ricerca di ulteriori innesti da regalare al nuovo allenatore, Simone Inzaghi. In queste ultime ore sarebbe spuntato un nome nuovo, un fresco campione d'Europa: Lorenzo Insigne, il quale potrebbe lasciare il Napoli in caso di mancato rinnovo di contratto.

Inter su Insigne

L'Inter è in cerca di rinforzi per l'attacco, soprattutto dopo l'addio di Romelu Lukaku. I nerazzurri si sono cautelati prendendo Edin Dzeko a zero dalla Roma, con bonus di 2 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League ma ora cercano un altro innesto di livello per dare a Simone Inzaghi una rosa competitiva.

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, il club meneghino avrebbe messo nel mirino Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli si è laureato campione d'Europa con la maglia della Nazionale italiana quest'estate e la sua permanenza all'ombra del Vesuvio è tutt'altro che certa. Un'incertezza dettata dal contratto in scadenza a giugno 2022, con la trattativa per il rinnovo che stenta ancora a decollare, nonostante il giocatore non abbia mai nascosto la propria volontà di chiudere la carriera con la maglia azzurra.

Al momento, però, c'è ancora una netta distanza tra la domanda del suo entourage, che vorrebbe l'attuale stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, a fronte della proposta di De Laurentiis, che non è andato oltre i 3,5 milioni di euro all'anno più bonus.

Le possibili cifre

I rapporti tra Inter e Napoli sono buoni e questo potrebbe facilitare una eventuale trattativa per Lorenzo Insigne qualora gli azzurri decidessero di archiviare i discorsi per il rinnovo di contratto.

Il club partenopeo per il cartellino del capitano potrebbero chiedere una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma nell'affare potrebbe anche essere inserita una contropartita tecnica. Non è un segreto che i partenopei siano alla ricerca di un centrocampista, soprattutto dopo l'infortunio di Diego Demme. Alla luce di ciò, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto uno tra Roberto Gagliardini e Matìas Vecino, valutati entrambi 10 milioni di euro, più un conguaglio di 15 milioni di euro.

Nomi che Luciano Spalletti conosce molto bene, avendoli allenati quando era proprio sulla panchina dell'Inter nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, in cui ha sempre raggiunto la Champions League.