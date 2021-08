L'Inter lavora al mercato per regalare a Simone Inzaghi una squadra competitiva nonostante le varie cessioni, ultima in ordine cronologico quella di Romelu Lukaku al Chelsea.

Nelle ultime ore intanto è praticamente fatta per lil tesseramento di Edin Dzeko, già arrivato a Milano nella scorse ore. Mancherebbe solo l'annuncio ufficiale affinché la sua avventura all'Inter possa iniziare.

Inter pronta ad accogliere dalla Roma Edin Dzeko

Il bosniaco nella giornata di oggi, mercoledì 11 agosto, si è recato ad Appiano Gentile dove ha pranzato con la dirigenza nerazzurra e ha incontrato sia l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi che la squadra.

Sempre in giornata Edin Dzeko ha svolto le visite mediche per l'idoneità sportiva. La sua avventura in maglia nerazzurra con il numero 9 è iniziata per la precisione alle 11:40 e ora è pronto a raccogliere l'eredità lasciata da Romelu Lukaku. Manca solo l'annuncio ufficiale del deposito del contratto.

All'attaccante bosniaco va un contratto biennale di circa 5,5 milioni di euro a stagione, mentre alla Roma andranno circa 1,5 milioni di euro nel caso in cui la squadra guidata da Simone Inzaghi riesca a raggiungere la qualificazione in Champions League in questa stagione.

La società giallorossa ha quindi mantenuto la parola con il giocatore bosniaco, riuscendo così a risparmiare 15 milioni di euro dal monte ingaggi.

Ora però Edin Dzeko avrà l'arduo compito di non far rimpiangere Romelu Lukaku e dovrà soprattutto conquistarsi l'amore e l'affetto dei tifosi.

L'erede di Handanovic dovrebbe essere il portiere camerunense André Onana

Intanto l'Inter pensa al dopo-Handanovic e al nome del giocatore che prenderà la sua eredità dal prossimo anno.

Da tempo la società dell'Inter è alla ricerca di un sostituto del portiere sloveno, e stando a varie indiscrezioni ci sarebbe un forte interesse da parte del club nerazzurro per il portiere dell'Ajax e della nazionale camerunense André Onana.

Attualmente il portiere dei lancieri è squalificato per doping fino a novembre e il suo contratto scadrà nel giugno 2022 con il club olandese.

Onana è considerato fra i portieri più forti d'Europa e molti club vorrebbero provare prenderlo a parametro zero. Anche se, secondo diverse indiscrezioni di Calciomercato, il camerunense avrebbe sostanzialmente già raggiunto un accordo di massima con il club nerazzurro per un trasferimento a parametro zero a Milano a partire da luglio 2022.