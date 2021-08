È iniziata la Serie A 2021-2022. Dopo la roboante vittoria dell'Inter per 4-0 contro il Genoa, tocca alla Juventus rispondere. Oggi, domenica 22 agosto, sarà di scena in trasferta contro l'Udinese: mister Massimiliano Allegri dovrebbe giocare con Ronaldo e Dybala in attacco.

La Juventus inizia il suo campionato da Udine

Il campionato è appena iniziato e ha visto subito l'Inter di Simone Inzaghi vincere nettamente contro il Genoa di Ballardini per 4-0. Hanno vinto in trasferta anche la Lazio e l'Atalanta, dando un segnale forte fin da subito. Oggi tocca alla Juventus di Massimiliano Allegri, che farà il suo esordio contro l'Udinese alle 18:30.

I friulani sono sempre una squadra molto difficile da affrontare, quindi i torinesi dovranno fare una gara attenta e avere molta pazienza.

Ecco la probabile formazione della Juventus che dovrebbe scendere in campo oggi:

(4-3-3): Sczcesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Ronaldo, Dybala.

Morata parità dalla panchina, mentre sono indisponibili Arthur e McKennie: il primo è infortunato e il secondo squalificato. Per quanto riguarda Locatelli, il giocatore appena arrivato non è al massimo della condizione fisica, per questo è possibile che possa giocare nella ripresa. È stato inserito nella lista dei convocati anche Kaio Jorge, forse ci sarà spazio anche per lui nel corso della partita.

Udinese-Juventus sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn, il collegamento inizierà dalle 18, con le prime interviste, poi alle 18:30 ci sarà il calcio d'inizio.

Nel post match invece, si potranno rivedere le eventuali reti, oltre agli episodi da moviola, inoltre ci sarà la possibilità di ascoltare le prime dichiarazioni dei due allenatori.

Per la Juventus iniziare bene permetterebbe di lavorare con più serenità in vista del prosieguo del campionato, la sfida successiva sarà quella in casa contro l'Empoli, poi ci sarà la sosta per le nazionali.

Dopo la vittoria dell'Inter nella gara inaugurale della Serie A, la squadra di Allegri vuole rispondere subito, facendo lo stesso risultato, per far capire che la Juventus è fra le favorite per la vittoria finale.

Mancano intanto pochi giorni alla chiusura del mercato, e le cose possono cambiare, non è detto che dopo Locatelli, non possa arrivare un altro centrocampista: Pjanic ad esempio è il nome che si sta facendo da molti giorni.