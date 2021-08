Questo sabato 21 agosto è iniziato il campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022. La Juventus farà il proprio esordio domenica 22 agosto alle ore 18.30 nella Dacia Arena contro l'Udinese

Il precampionato è stato poco indicativo per la Juventus poichè compresso in poche settimane, anche a causa della conquista del campionato europeo da parte della nazionale di Mancini, che ha privato Allegri di alcuni elementi importanti fino a inizio agosto. Intanto il tecnico bianconero spera ancora che entro la chiusura del mercato possa arrivare alla Juventus Miralem Pjanić, che sicuramente risolverebbe molti problemi in cabina di regia.

Intanto vi è una certa curiosità attorno all'Udinese di Luca Gotti, che questa estate ha ceduto due "pezzi da 90" come Rodrigo De Paul e Juan Musso e dovrà quindi trovare nuovi assetti.

Udinese-Juventus, alcune statistiche

Le statistiche e i precedenti di Udinese-Juventus sono favorevoli ai torinesi: 48 incontri disputati, 6 vittorie dell'Udinese, 14 pareggi e 28 vittorie della Juventus, con 35 gol fatti dai friulani e 90 gol dai piemontesi.

Un dato singolare è che negli ultimi due campionati la squadra che è riuscita ad andare in vantaggio ha poi perso: è successo alla Juventus nel 2019/2020, avanti con De Ligt e poi superata dai gol friulani di Nestorovski e Fofana, e poi all'Udinese nel 2020/2021, avanti con Molina e poi superata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e la Juventus

Proprio Cristiano Ronaldo paradossalmente è il "grattacapo" più grande per Allegri, infatti l'ingombrante fuoriclasse portoghese (capace di segnare 81 gol in 97 partite, e cioè 0,835 come media gol partita nella Juventus, solo parlando della Serie A) potrebbe spesso creare "scompiglio" nell'ordine tattico dell'allenatore toscano.

Con Ronaldo la Juventus ha maggiore probabilità di segnare, ma il pluri-Pallone d'oro non è molto portato a partecipare alla fase difensiva: spesso sulla sua fascia di competenza, in fase di non possesso, l'avversario di turno gode di maggiori spazi. Insomma i suoi compagni di reparto (Dybala, Morata, Kulusevski, Bernardeschi e Chiesa) si vedranno costretti talora a dover fare gli "straordinari" anche in copertura.

La gestione dello spogliatoio

Max Allegri avrà sicuramente il coraggio di escludere o di sostituire Ronaldo in alcune partite della Juventus, ma come prenderà queste decisioni il portoghese? Questo è un quesito che molti addetti ai lavori e tifosi si pongono da quando Allegri è ritornato alla guida della Juventus.

Intanto l'arrivo di Manuel Locatelli alla Juventus ha creato presupposti di maggiore equilibrio a centrocampo e di costruzione dell'azione: cosa che spesso era mancata lo scorso anno alla gestione di Andrea Pirlo e che potrebbe rivelarsi utile nella nuova stagione bianconera.