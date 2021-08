Venerdì 27 agosto alle ore 20:45 si giocherà Hellas Verona-Inter, incontro valido per il secondo turno di Serie A 2021/22. I mastini, durante la giornata d'esordio, hanno subito una sconfitta casalinga ad opera del Sassuolo per 2-3, dove alle reti di Djuricic, Raspadori e Traore per gli emiliani ha inutilmente replicato Zaccagni con una doppietta per gli scaligeri. I Campioni d'Italia, invece, hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi, aggiudicandosi la prima vittoria tra le mura amiche contro il Genoa con un rotondo 4-0 firmato Vidal, Calhanoglu, Skriniar e Dzeko.

Statistiche: l'ultima vittoria del Verona contro i nerazzurri in Serie A risale al 9 febbraio 1992 quando si imposero di misura per 1-0 al Bentegodi.

Hellas Verona, mediana affidata a Tameze e Ilic

Eusebio Di Francesco e il suo Verona, dopo l'esordio amaro coi neroverdi, si appresteranno ad affrontare i campioni in carica in un match che si prospetta tutt'altro che agevole. Per tentare di insediare l'Inter, il tecnico ex Sassuolo potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Montipò a difesa dei pali. Terzetto che avrà buone chance di essere formato da Dawidowicz, Günter e Ceccherini. Le chiavi della mediana saranno probabilmente affidate a Tameze e Ilic, mentre Frabotta agirà come centrocampista sinistro e Lazovic si piazzerà sul versante opposto.

I trequarti titolari del match, almeno inizialmente, dovrebbero essere Barak e Zaccagni, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Kalinic. Non sarà dell'incontro Manuel Veloso causa squalifica.

Inter, probabile ritorno al 3-5-2 per Inzaghi

Mister Inzaghi e la sua Inter, a seguito della convincente gara inaugurale col Grifone, vorranno continuare il trend positivo anche con gli scaligeri, sebbene non potranno contare sulle prestazioni di Eriksen (malattia), Sanchez e Gagliardini (infortunati).

L'allenatore ex Lazio potrebbe schierare il suo fedele 3-5-2, col capitano Handanovic come estremo difensore. De Vrij, Skriniar e Bastoni dovrebbero comporre la triade difensiva titolare. In mezzo al campo, invece, Calhanoglu, Barella e Brozovic faranno probabilmente da filtro al centro, con Darmian che agirà come esterno destro ed uno tra Dimarco e Perisic sul fronte sinistro, col giocatore croato classe '89 che pare leggermente favorito per una maglia.

Il tandem offensivo, in ultimo, avrà ottime possibilità di essere composto da Lautaro Martinez e Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter:

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Günter, Ceccherini, Lazovic, Tameze, Ilic, Frabotta, Barak, Zaccagni, Kalinic. Allenatore: Di Francesco.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic (Dimarco), L. Marinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.