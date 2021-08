Il calciomercato del Milan potrebbe subire un'accelerata in queste ultime settimane. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Bernardo Silva per sostituire Hakan Calhanoglu.

Il trequartista portoghese sarebbe in uscita dal Manchester City che vorrebbe far cassa prima di andare all'assalto di Harry Kane del Tottenham. Nel frattempo, i rossoneri starebbero chiudendo per altri due giocatori, ovvero Bakayoko e Pellegri.

Milan: ipotesi Bernardo Silva per la trequarti

Tra le priorità del Milan c'è quella di rinforzare la trequarti. A tal proposito, in queste ultime ore la stampa inglese ha diffuso un'indiscrezione di mercato secondo cui i rossoneri sarebbero interessati al talento del Manchester City Bernando Silva, il quale ha una valutazione di 70 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt.

Il calciatore, dal canto suo, vorrebbe lasciare la squadra allenata da Guardiola.

La formula di un ipotetico accordo potrebbe essere quella di un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto. Il costo del prestito sarebbe di circa 17,5 milioni di euro, mentre con il riscatto si arriverebbe ad una cifra complessiva di circa 53 milioni.

Si tratterebbe dunque di un investimento importante per il Milan, soprattutto uno dei più impegnativi della gestione Elliott. Per quanto riguarda il calciatore, indubbiamente Bernardo Silva è un ottimo elemento che potrebbe dare molto alla causa rossonera soprattutto in termini di qualità.

Di Marzio: 'Il Milan sta chiudendo per Bakayoko"

Il Milan esordirà lunedì 23 agosto in campionato sul campo della Sampdoria.

Intanto, sul fronte mercato, Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto sugli obiettivi rossoneri, soffermandosi in particolare su Pellegri e Bakayoko.

Il giornalista ha affermato che per l'attaccante del Monaco ci sarebbe ormai l'accordo fra le due società, anche se mancherebbe ancora l'Ok definitivo da parte del club monegasco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pellegri dovrebbe dunque arrivare al Milan in prestito per 1 milione di euro e riscatto fissato a 6 milioni che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un numero di presenze non proibitivo.

Per quanto riguarda Bakayoko, invece, i rossoneri starebbero lavorando ad un prestito con diritto di riscatto, una soluzione simile a quella adottata con il Chelsea per Tomori.

Infine, sul tema del trequartista, Di Marzio ha detto che la società milanese, se dovesse venir fuori una buona opportunità di mercato, si farebbe trovare pronta.