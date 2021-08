Il mese di agosto potrebbe regalare clamorose trattative di mercato nel calcio europeo. Ci si attendono infatti novità importanti in Inghilterra, con il Manchester City e il Chelsea che potrebbero rinforzare il loro settore avanzato. I primi stanno lavorando all'acquisto di Harry Kane. Si parla di una valutazione di mercato di circa 187 milioni di euro per il nazionale inglese. Il Chelsea potrebbe rinforzarsi con Romelu Lukau e potrebbe offrire una somma di circa 130 milioni di euro all'Inter. Anche in Spagna il Real Madrid sta lavorando al secondo acquisto importante dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio a parametro zero di David Alaba.

La società spagnola è al lavoro per rinforzare il settore avanzato e avrebbe individuato in Kylian Mbappé il profilo ideale. Secondo la stampa sportiva spagnola la trattativa proseguirebbe a tal punto che il Real Madrid sta già preparando il video da condividere sui social riguardante l'acquisto della punta francese. Se così sarà il Paris Saint Germain dovrà trovare un sostituto. Potrebbe essere Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Juventus già durante questo Calciomercato estivo.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid potrebbe acquistare Kylian Mbappé nelle prossime settimane. Il Paris Saint Germain vorrebbe tenere la punta francese ma la possibilità di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione starebbe portando i francesi a valutare una sua cessione.

Qualora dovesse concretizzarsi la partenza di Mbappé, il Paris Saint Germain potrebbe acquistare Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti potrebbe lasciare la Juventus e gradirebbe un eventuale approdo nella società francese. D'altronde le ambizioni del Paris Saint Germain sono importanti, anche in Champions League. I recenti acquisti di Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum e Sergio Ramos ne sono la dimostrazione. In caso di trasferimento in Francia il portoghese ritroverebbe il difensore spagnolo, con il quale ha vinto tante competizioni al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Dovrebbero arrivare uno o due centrocampisti, i preferiti sembrano essere Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. È stato definito l'acquisto di Kaio Jorge, punta che arriva dal Santos che andrà a integrare i vari Cristiano Ronaldo (se rimarrà alla Juve), Alvaro Morata e Paulo Dybala.

A confermare il suo arrivo alla Juventus è stato il Santos. La Juventus pagherà circa 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore brasiliano.