Il rientro di Cristiano Ronaldo alla Continassa lunedì 26 luglio sembra lasciar intendere che il giocatore portoghese possa essere il punto di riferimento della Juventus anche nella nuova stagione. Nonostante le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile addio del giocatore durante il Calciomercato estivo, Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi rispettare il contratto con la società bianconera fino a giugno 2022. D'altronde l'ingaggio da circa 30 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna sembra essere una somma importante anche per società importanti come il Manchester United o il Paris Saint Germain.

In quest'ultimo caso però non si tratta di un problema economico, quanto dell'abbondanza della rosa francese, che vanta diversi giocatori nel settore avanzato. Nelle ultime ore però la stampa francese ha alimentato un'ulteriore indiscrezione secondo la quale non sarebbe ancora del tutto certo che Cristiano Ronaldo rimanga alla Juventus. Il motivo riguarderebbe il possibile addio di Kylian Mbappé al Paris Saint Germain. Il contratto in scadenza a giugno 2022 della punta francese potrebbe portare il giocatore a essere ceduto già in questa finestra di mercato e sul giocatore ci sarebbe il Real Madrid.

Le parole di Pochettino sul futuro di Mbappé al Paris Saint Germain

"L’unica cosa su Mbappe è che è ancora sotto contratto con noi.

Fa parte della nostra rosa e viene trattato come un calciatore che ha ancora cinque anni di contratto. Se mi ha detto che non rinnoverà? Sono discussioni private, ma comunque non mi ha detto nulla”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino in riferimento a Mbappé alla società francese.

Ad alimentare dubbi su una permanenza del giocatore sarebbe proprio la risposta sfuggente e non perentoria del tecnico argentino sul futuro di Kylian Mbappé.

In caso di partenza di Mbappé, al Psg potrebbe arrivare Cristiano Ronaldo

Se dovesse lasciare il Paris Saint Germain, secondo varie indiscrezioni, Kylian Mbappé potrebbe trasferirsi al Real Madrid. La società spagnola ritiene il francese il rinforzo ideale per il settore avanzato. Qualora non dovesse riuscire ad acquistarlo durante questo calciomercato estivo, il club spagnolo proverebbe ad ingaggiarlo a parametro zero la prossima stagione.

Mbappé infatti va in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione. Se però l'addio fosse confermato già in questa stagione, il Paris Saint Germain allora dovrà trovare subito un sostituto del francese. Il calciatore individuato potrebbe essere proprio Cristiano Ronaldo, che andrebbe così a giocare in una squadra fra le favorite per la vittoria della Champions League, competizione da sempre molto amata dall'attaccante di Madeira.

Un eventuale partenza di Cristiano Ronaldo porterebbe la Juventus a perdere molto dal punto di vista tecnico, ma al tempo stesso darebbe la possibilità di investire di ringiovanire il settore avanzato e di alleggerire il monte ingaggi.