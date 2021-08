La Juventus dopo un mese dall'inizio del Calciomercato si è dimostrata molto attiva negli investimenti per il settore giovanile. Sono infatti stati acquistati diversi giocatori, che potrebbero ritornare utili per la Primavera e per l'under 23 bianconera. Fra questi spiccano Hujsen, Vinarcik, Solberg, Bandolo, Cudrig e Boende. Si attende l'ufficialità per un altro importante investimento effettuato per la Primavera bianconera. Si tratta del difensore Tarik Muhamerovic, difensore classe 2003 che nell'ultima stagione ha giocato con la società austriaca del Wolfersberg.

L'intesa era già stata raggiunta un mese fa con il giocatore sulla base di un contratto di quattro anni. Un acquisto importante per la squadra di Bonatti, l'ennesimo per una rosa under 19 che potrebbe essere rivoluzionata rispetto alla stagione 2020-2021.

Non è da scartare la possibilità che Muhamerovic possa ritornare utile per l'under 23 bianconera, anche perché è un classe 2003. Gran parte degli acquisti della Primavera infatti hanno riguardato giocatori classe 2004 come Solberg e classe 2005 come Hujsen, Vinarcik, Bandolo e Boende.

I possibili acquisti a centrocampo per la Juventus

Tanti acquisti per il settore giovanile ma nei prossimi giorni ci si attendono novità importanti anche per la prima squadra.

La Juventus infatti sta lavorando per rinforzare il centrocampo e il settore avanzato. Manuel Locatelli è il nome gradito per la mediana ma la distanza fra offerta bianconera e richieste del Sassuolo potrebbe portare a considerare alternative al nazionale italiano. Interesserebbero infatti Bakayoko del Chelsea, Renato Sanches del Lille e Zakaria del Borussia Moenchengladbach.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Miralem Pjanic potrebbe essere un rinforzo per il centrocampo ma il suo arrivo potrebbe concretizzarsi con l'eventuale cessione di Aaron Ramsey.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ufficializzare nei prossimi giorni l'acquisto di Kaio Jorge. Si attende infatti l'arrivo a Torino del brasiliano, che dovrà fare la quarantena prima di sottoscrivere il contratto ed iniziare ad allenarsi con la rosa bianconera.

La società prosegue il lavoro sul mercato anche per quanto riguarda le cessioni. Sarebbe vicino infatti il trasferimento di Demiral all'Atalanta in prestito per circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 28 milioni di euro. Una partenza che porterà probabilmente la Juventus ad acquistare un altro difensore. Interessa infatti Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società toscana. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.